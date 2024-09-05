Rusya ve Ukrayna'nın gücü tükendi: Putin'in cebinde 10 aylık para kaldı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta Kiev yönetimi faturayı Batı'ya ve kabineye yükledi. Ekonomi uzmanlarına göre Rusya kanadında da durum iyiye gitmezken Putin'in cebinde savaşı 10 ay sürdürecek para kaldı. İki tarafta da bıçak kemiğe dayanırken Putin kendi koşullarında müzakere masasına oturmak için Ukrayna'yı füze yağmuruna tutuyor.

Rusya'nın 2022 yılında Ukrayna'ya saldırmasıyla başlayan çetin savaşta 2 yıl geride kaldı, iki cephenin de kışa çıkacak gücü kalmadı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Rusların ilerleyişinin cezasını hükümet kabinesine kesti ve burada değişikliğe gitti.

Diğer taraftan Rusya lideri Vladimir Putin,Rusya’daki halkın savaşa bir yıl daha dayanamayacağını hesap ederek yıl sonuna kadar kendi koşullarında müzakere masası açmak için Ukrayna’yı füze yağmuruna tutmaya başladı.

KİEV KABİNESİNDE DEPREM

Rus ordusunun bir yandan Donetsk cephesinde kritik Pokrovka kasabasına yaklaşması, diğer taraftan Ukrayna’nın Poltava şehrinde önceki gün askeri okulu İskender füzeleriyle vurarak yerle bir etmesi Kiev’de deprem etkisi oluşturdu. Poltava’daki askeri okulda 51 öğrencinin hayatını kaybetmesi ve 271 öğrencinin yaralanması üzerine 4 Ukrayna bakanı peş peşe istifa ettiklerini açıkladı. Görevinden istifa edenler arasında en önemli figür Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba oldu.

BATILI ÜLKELERE YÜKLENDİLER

Rusya ile savaşın başından bu yana görev yapan Kuleba, istifasını Ukrayna parlamentosu Rada’ya iletirken batıya ağır sitem açıklaması yapmayı unutmadı.

Batının Ukrayna’ya verdiği uzun menzilli silahların Rusya’ya karşı kullanılamadığını bir kez daha dile getiren Kuleba, “Bize verdiğimiz demir parçalarıyla Rusların bizim halkımızın üzerine attığı ve katliamlar işlediği diğer demir parçalarını etkisiz hale getirmek sizin savaşa dahil olduğunuz anlamına gelmiyor. Rusların ülkemde işlediği sivil katliamına artık dur demelisiniz. Bize verdiğiniz silahlar bir yana Ukrayna’ya komşu Batılı ülkeler kendi hava savunma sistemlerini kullanarak bize atılan füzeleri etkisiz hale getirmeli” ifadelerini kullandı.

ZELENSKİ: BENİM OFİSİMDE DE GÖREV DEĞİŞİMİ OLACAK

Ukrayna halkına seslenen Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, ordudaki seferberlik gibi sivil yönetimde de seferberlik gerektiğini dile getirdi. Hükümet kabinesinde yapılan değişimi izah eden Zelenski, “Ukrayna geleceğini belirleyecek hayati sonbahar ve kış dönemine girilirken yönetim kadrosunu gözden geçirmek zorunda kaldık. Önümüzdeki dönemde hedeflerimize ulaşabilmek ve düşmanın üstesinden gelmek için yeni kadrolara ihtiyacımız var. Merkez Kiev yönetimiyle yerel idareler arasında daha sıkı organik bağlar kurmamız şart. Görev değişimi sadece hükümette değil, beni ofisimde de yapılacak” dedi.

Rusya son iki yılda ülkenin alt yapısını yüzde 80 oranında devre dışı bırakmış durumda. Sürekli elektrik kesintilerinin yanı sıra Ukrayna’nın başkenti Kiev başta olmak üzere büyük şehirlerde binaların kışın nasıl ısıtılacağı büyük bir soru işareti olarak görülüyor.

PUTİN'İN PLANI

Hürriyet'te yer alan habere göre savaş Rusya’nın gücünü de tüketmek üzere. Rusya halkının kabul etmeyeceği genel seferberlik ilan etmeden yıl sonuna kadar savaşı bitirmenin hesabını yapmaya başlayan Rusya lideri Vladimir Putin, elindeki envai çeşit füzeleri Ukrayna üzerine yağdırmaya başladı. Kendi şartlarında yakında müzakere masası kurulacağını dile getiren Putin, “Kiev yönetimi cephede ve Kursk bölgesinden geri çekilmek zorunda kalınca kabul edilemez kayıplar verdikten sonra masaya oturmayı kabul edecektir” açıklamasını yapmıştı.

Putin, savaşı bitirme şartı olarak Ukrayna’nın Kırım Yarımadası, Lugansk, Donetsk, Harson ve Zaparojye bölgelerinin Rusya’ya geçmesini istiyor. Rusya’nın da alt yapısı özellikle petrol tesislerine yönelik son 10 aydaki Ukrayna dron saldırılarıyla zarar gördü. Rusya da ciddi altyapı problemleri yaşayabilir.

RUSYA'NIN PARASI BİTİYOR

Putin, Pekin, Ulanbator, Minsk, Bakü, Astana gibi başkentlere gerçekleştirdiği ziyaretlerde ‘Bu savaşı bitirin artık’ tavsiyelerini duymaya başladı. Rusya’nın ayrıca Ukrayna savaşı öncesi parlak ekonomi döneminde biriktirdiği Refah Fonunun da dibi göründü. Bağımsız ekonomi uzmanlarına göre Putin’in cebinde savaşı ancak daha 10 ay sürdürecek parası kalmış durumda.