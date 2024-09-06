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Putin’den Ukrayna’ya zeytin dalı: İstanbul anlaşması şartıyla masaya otururum

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Putin’den Ukrayna’ya zeytin dalı: İstanbul anlaşması şartıyla masaya otururum
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev yönetimiyle masaya oturmaya hazır olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ara buluculuğunda Ukrayna ile İstanbul’da 2022’de anlaşmaya varıldığını söyleyen Putin “Bu anlaşma, aksi yönde talimat verildiği için yürürlüğe girmedi.

ABD, Avrupa ve bazı Avrupa ülkelerindeki seçkinlerin Rusya’yı stratejik yenilgiye uğratma arzusu vardı” dedi. Rusya’nın Ukrayna ile müzakereleri reddetmediğinin altını çizen Putin “Ancak bazı geçici talepler temelinde değil İstanbul’da kararlaştırılan ve fi ilen imzalanan belgeler temelinde görüşmeye hazırız” ifadesini kullandı.

Millî İstihbarat Teşkilatının (MİT) yönettiği ve 1 Ağustos’ta Ankara’da gerçekleştirilen tutuklu takasına da değinen Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konuda çok önemli rol oynadığının altını çizdi. Ukrayna’nın Kursk ve Zaporijya’daki nükleer enerji santrallerine yönelik saldırıları “tehlikeli terör eylemleri” şeklinde nitelendiren Putin “Benzer bir şekilde cevap verirsek Avrupa’nın bu kısmında olabilecekleri sadece tahmin edebiliriz” dedi. Rusya lideri “Düşman, Kursk bölgesine saldırarak Rusya’nın Donbas’taki ilerleyişinden uzaklaştırmaya çalıştı ancak bunda başarısız oldu” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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