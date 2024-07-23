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ABD Başkanı Biden Covid-19'u atlattı! Testi negatif çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
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ABD Başkanı Biden Covid-19&#039;u atlattı! Testi negatif çıktı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Joe Biden'ın son testinin negatif çıktığı açıklandı.

ABD Başkanı Joe Biden, 17 Temmuz'da koronavirüse yakalandı. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yaptığı açıklamada Biden'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Jean-Pierre, hafif semptomlar gösteren Biden'ın Delaware'deki evinde kendisini izole edeceğini kaydetti. Tüm bu yaşananların ardından Joe Biden'ın sağlık durumu hakkında doktoru Kevin O'Connor'dan yeni bir açıklama geldi.

GÖZETİM ALTINDA OLMAYA DEVAM EDECEK

Biden'ın doktoru O'Connor, ABD Başkanının Covid-19 testinin negatif çıktığını açıklayarak, hastalık boyunca hayati bulgularının normal seyrettiğini ifade etti. O'Connor, Covid-19'un tekrarlanma durumuna karşı Biden'ın gözetim altında olmaya devam edeceğini belirterek, Biden'ın başkanlık görevlerini yerine getirmeye devam ettiğini söyledi.

DAHA ÖNCE DE YAKALANMIŞTI

En son 18 Temmuz'da Covid-19'a yakalanan Biden, ilk olarak 21 Temmuz 2022'de koronavirüse yakalanmış, 27 Temmuz'da iyileşmişti. 30 Temmuz'da ise testi yine pozitif çıkan Biden'ın 7 Ağustos'ta iyileştiği açıklanmıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
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