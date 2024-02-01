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    • ABD Başkanı Biden'dan Yahudi işgalcilere yaptırım kararı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    ABD Başkanı Biden&#039;dan Yahudi işgalcilere yaptırım kararı
    Abd, İsrail, Yahudi, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    ABD Başkanı Joe Biden, Batı Şeria'da Filistinlilere karşı şiddet uygulayan Yahudi işgalcilere yaptırım öngören bir başkanlık kararnamesini imzaladı.

    Filistin topraklarını işgal eden İsrail için ABD'den yaptırım kararı geldi. ABD Başkanı Joe Biden, Batı Şeria'da Filistinlilere acımasızca saldıran Yahudi işgalcilere yönelik finansal işlemlerin ve vize yasaklarını içeren başkanlık kararnamesini imzaladığı öğrenildi.

    BIDEN'DEN İŞGALCİLERE YAPTIRIM KARARI

    ABD Başkanı Joe Biden, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı şiddet uygulayan aşırılıkçı Yahudi işgalcilere yaptırım öngören bir başkanlık kararnamesini imzaladı. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre ABD Başkanı Biden, Batı Şeria'da güvenliği zedeleyenlere yönelik hazırlanan başkanlık kararnamesine imza attı.

    Kararname ile işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı son dönemde şiddet uygulayan aşırılıkçı Yahudi işgalciler, ABD yönetiminin yaptırımlarına maruz kalacak.

    VİZE ALAMAYACAKLAR

    Yaptırım listesine dahil edilenler Amerikan finans sistemi içinde işlem yapamayacak, bu ülkeye vize alamayacak, varsa ABD'deki varlıkları dondurulacak ve Amerikan vatandaşlarının bu kişilerle iş yapması yasaklanacak.

    Biden, ilgili açıklamasında Batı Şeria'daki güvenliğin ve istikrarın bozulmaması için bu adımı attıklarını ve bölgedeki Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerinin kabul edilemez olduğunu kaydetti.

    YAPTIRIM LİSTESİNDE 4 KİŞİ VAR

    Konuyla ilgili arka plan toplantısı düzenleyen bir Beyaz Saray yetkilisi, söz konusu kararname kapsamında isimleri belirtilmeyen 4 kişinin şimdiden yaptırım listesine dahil edildiğini bildirdi.

    Öte yandan işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi işgalcilerin saldırılarında en az 381 Filistinli hayatını kaybetti.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    AbdİsrailYahudi
    Haberler > Dünya > ABD Başkanı Biden'dan Yahudi işgalcilere yaptırım kararı
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