İran’a karşı bombardıman an meselesi! ABD, Suriye ve Irak'taki hedefleri vurma planını onayladı

Ürdün'deki ABD üssünün vurularak 3 askerin ölmesinin ardından İran karşı bombardıman an meselesi! ABD'li yetkililer, Suriye ve Irak'taki İran hedeflerini vurma planının onaylandığını söyledi.

Ortadoğu ateş çemberi... İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından bölgede artan tansiyon, ABD üslerine gerçekleştirilen saldırılarla giderek yükseldi. Son olarak Ürdün-Suriye sınırında İran destekli gruplar tarafından yapılan saldırıda 3 ABD askerinin ölmesi gerilimi daha da tırmandırdı. ABD şimdi İran'a karşı büyük bir bombardıman hazırlığında olduğu öğrenildi.

İRAN HEDEFLERİNE OPERASYON ONAYLANDI

ABD'li yetkililer İran'a karşı saldırı planının onayladığını söyledi.

ABD merkezli CBS News'e konuşan ABD'li yetkililer, Irak ve Suriye'de İran hedeflerinin vurulacağını belirtti. ABD'li yetkililer saldırıların hava koşullarına göre birkaç gün içinde yapılacağını söyledi.

BIDEN: GENİŞ BİR SAVAŞ İSTEMİYORUM

ABD Başkanı Joe Biden, Ürdün'de 3 ABD askerinin ölümüne neden olan İran'a karşı askeri bir cevap verilip verilmeyeceğine yönelik, "Nasıl yanıt vereceğimize karar verdim. Orta Doğu'da daha geniş bir savaşa ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum. Benim aradığım şey bu değil." demişti.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin Suriye-Ürdün sınır hattında bulunan askeri üssüne İran destekli güçler tarafından drone saldırısı düzenlenmiş. Saldırı sonucunda 3 ABD askeri ölmüştü. En az 41 ABD askerinin yaralandığı saldırı, Beyaz Saray yönetimine İran'a karşı daha geniş bir askeri operasyon baskısına yol açmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden saldırının ardından yaptığı açıklamada "Bunun Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli radikal militan gruplarca gerçekleştirildiğini biliyoruz. ABD'nin seçeceği zaman ve şekilde saldırının sorumlularından hesap sorulacak" demişti.

ABD yetkililerinden yapılan açıklamaya göre ise saldırı Irak'ta bulunan İran destekli güçler tarafından yapıldı. Saldırı anında üsse geri dönen bir ABD insansız hava aracı nedeniyle İran güçlerinin drone saldırısı önlenemedi.