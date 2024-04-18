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ABD, Filistin'in BM'ye tam üyelik talebini veto edecek!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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ABD, Filistin&#039;in BM&#039;ye tam üyelik talebini veto edecek!

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Filistin'in BM'ye tam üyelik talebine yönelik yapılacak oylamada veto yetkisini kullanacağını açıkladı.

ABD, Filistin'in Birleşmiş Milletler’e (BM) tam üyelik talebini veto edecek. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, yaptığı açıklamada, ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nde Filistin'in BM'ye tam üyelik talebine yönelik yapılacak oylamada veto yetkisini kullanacağını açıkladı.

Patel, ABD'nin söz konusu hareketin iyi niyetle bile olsa Filistin’e devlet statüsü kazandırmayacağını düşündüğünü belirterek, Filistin’in bir devlet olarak üyelik kriterlerini karşılayıp karşılamadığı konusunda oybirliği olmadığını aktardı.

Patel, ABD’nin Filistin’in devlet olarak tanınması için en hızlı yolun bu hedefi paylaşan diğer ortakların desteğiyle İsrail ve Filistin yönetimleri arasında doğrudan müzakerelerden geçtiğine inandığını açıkladı.
BM Güvenlik Konseyi’nde TSİ 23.00’de Filistin'in BM'ye tam üyelik başvurusunu oylayacak. Filistin, şu anda BM’de üye olmayan gözlemci devlet statüsünde bulunuyor. Filistin’in BM'ye tam üye olması için Güvenlik Konseyi ve ardından Genel Kurul'un en az üçte ikisi tarafından onaylanması gerekiyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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