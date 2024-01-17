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    ABD, Husileri 'terör örgütleri' listesine aldı

    Kaynak: Anadolu Ajansı, BBC Türkçe / Düzenleyen:

    ABD yönetimi, Yemen'de 'Husiler' olarak bilinen Ensarallah grubunu, Kızıldeniz'deki saldırıları nedeniyle yeniden 'yabancı terör örgütleri' listesine ekledi. Grup, 2021 yılında bu listeden çıkarılmıştı.

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    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı, BBC Türkçe
     

    ABD Başkanı Joe Biden yönetimindeki üst düzey yetkililer, 'Husiler' olarak bilinen Ensarallah grubunu yeniden 'yabancı terör örgütleri' listesine alıyor. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Husilerin terör listesine eklenmesiyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

    SALDIRILAR SONA ERDİĞİNDE LİSTEDEN ÇIKARILACAK

    Sullivan açıklamasında, Husilerin Kızıldeniz'deki gemi ticaretini aksatan saldırılarının Amerikan personelini tehlikeye attığını, hem ABD yönetiminin hem de uluslararası kamuoyunun bu saldırılara ortak tepki verdiğini ifade etti.

    Sullivan, "ABD, devam eden bu saldırılara karşılık olarak Husiler olarak da bilinen Ensarallah'ı Küresel Özel Terör Örgütü listesine ekledi" ifadesini kullanarak, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarını sona erdirmesi durumunda bu listeden hızlı şekilde çıkarılabileceğini belirtti.

    LİSTEYE 30 GÜN SONRA EKLENECEK

    Husilerin söz konusu terör listesine 30 gün sonra ekleneceğini de kaydeden Sullivan, "Yemen'deki insani durumun daha da kötüleşmemesi adına" bu yönde bir değerlendirme yaptıklarını vurguladı.

    Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran destekli grubun Kızıldeniz’de ticari gemilere yönelik füze saldırılarına devam etmesi nedeniyle kararı onaylayacak. Böylece ABD’li finans kuruluşlarından Husi bağlantılı varlıkları dondurmaları istenecek ve grup üyelerinin ABD’ye girişi yasaklanacak.

    2021'DE LİSTEDEN ÇIKARILMIŞTI

    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 16 Şubat 2021'den itibaren geçerli olmak üzere Yemen'de Husiler olarak bilinen Ensarallah örgütünü yabancı terör örgütleri listesinden çıkardıklarını duyurmuştu. Söz konusu kararın, Yemen'de insani durumun son derece kötüleşmesi nedeniyle alındığı belirtilmişti.

    Husiler, daha önce Donald Trump yönetiminin son günlerinde yabancı terör örgütleri listesine eklenmişti.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı, BBC Türkçe
    ABDYemen
    Haberler > Dünya > ABD, Husileri 'terör örgütleri' listesine aldı
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