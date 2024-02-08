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    • ABD intikam saldırılarına devam ediyor: Bağdat'taki saldırıyı da üstlendi

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Abd, Ürdün, Irak, Haber

    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Dün akşam saatlerinde Bağdat'ta bir araca dron saldırısı düzenlendi, saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı üstlenen ABD, Kataib Hizbullah grubundan bir komutanın öldürüldüğünü duyurdu.

    Irak'ın başkenti Bağdat'ta dün akşam saatlerinde gerçekleşen saldırıyı ABD üstlendi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada, "ABD güçleri, ABD askerlerine yönelik saldırılara cevap olarak Irak'ta saat 21.30'da tek taraflı bir saldırı düzenleyerek ABD kuvvetlerine yönelik saldırıları doğrudan planlamaktan ve bu saldırılara katılmaktan sorumlu bir Kataib Hizbullah komutanını öldürdü" ifadeleri kullanıldı.

    Saldırıda sivil kayıp olduğuna dair bir belirti olmadığı belirtilen açıklamada, "ABD, halkımızı korumak için gerekli adımları atmaya devam edecektir. Güçlerimizin güvenliğini tehdit eden herkesi yaptıklarından sorumlu tutmaktan çekinmeyeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

    NE OLMUŞTU?

    Irak'ın başkenti Bağdat’ın Mashtal Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir araca düzenlenen dron saldırısında Hizbullah Tugayları komutanlarından Ebu Bakır el-Saidi ile 2 korumasının hayatını kaybettiği öğrenildi. Saldırının düzenlendiği bölgede toplanan çok sayıda Hizbullah Tugayları destekçisi ABD aleyhine slogan attı.

    İLK SALDIRI 3 ŞUBAT'TA OLDU

    Öte yandan ABD askerlerinin bulunduğu Ürdün'ün Suriye sınırındaki "Kule 22" adlı üsse 28 Ocak'ta saldırı gerçekleştirilmiş, 3 ABD askeri hayatını kaybetmişti.
    Saldırıdan İran destekli milis grupları sorumlu tutan ABD Başkanı Joe biden, saldırıya güçlü bir şekilde cevap verileceğini belirtmişti. ABD güçleri Ürdün saldırısına ilk cevabını 3 Şubat'ta vermiş, Irak ve Suriye’deki İran bağlantılı milis gruplara ait 85'ten fazla hedefe 125'ten fazla hassas güdümlü mühimmatla hava saldırısı düzenlenmişti. ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin aynı gün yaptığı açıklamada, “Bu bizim cevabımızın başlangıcıdır” ifadelerini kullanmıştı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    AbdÜrdünIrak
    Haberler > Dünya > ABD intikam saldırılarına devam ediyor: Bağdat'taki saldırıyı da üstlendi
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