İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda ABD'ye ait MQ-1 tipi insansız hava aracının hava savunma sistemleriyle vurularak düşürüldüğünü duyurdu. İran, son 24 saatte düşürülen İHA sayısının 4'e ulaştığını bildirdi.

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ABD ile İran arasında tırmanan askeri gerilim, Körfez bölgesindeki karşılıklı hamlelerle devam ediyor. Hürmüz Boğazı çevresinde askeri hareketlilik sürerken, İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'ye ait bir İHA'nın daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Hava-Uzay Kuvvetleri bünyesindeki hava savunma birliklerinin, gelişmiş savunma sistemleri kullanarak Hürmüz Boğazı'nın doğusunda ABD'ye ait MQ-1 tipi insansız hava aracını hedef aldığı belirtildi.

Keşif ve saldırı görevlerinde kullanılan, genişletilmiş menzile (ER) sahip İHA'nın hassas atışlarla vurularak imha edildiği öne sürüldü.

SON 24 SAATTE 4 İHA DÜŞÜRÜLDÜ

Açıklamada, söz konusu aracın son 24 saat içerisinde İran hava savunma sistemleri tarafından düşürülen dördüncü İHA olduğu kaydedildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkenin hava sahasının silahlı kuvvetler açısından kırmızı çizgi olduğunu vurgulayarak, hava sahasına yönelik her türlü saldırı veya ihlale sert karşılık verileceği uyarısında bulundu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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