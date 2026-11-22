ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelerde anlaşma sağlanamaması halinde 1 Ocak'tan sonra yeniden askeri saldırı emri verebileceğini söyledi. Trump, İranlı müzakerecileri görüşmeleri oyalamakla suçlayarak ABD'nin deniz ablukasına meydan okunması durumunda sert karşılık verileceği mesajını verdi.

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ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelerde anlaşmaya varılamaması halinde yeni yıldan sonra bu ülkeye yönelik askeri saldırı emri verebileceğini belirtti.

Trump, Fox News'e telefonla verdiği röportajda İran ile devam eden görüşmelere ve bölgedeki gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu.

İranlı müzakerecileri görüşmeleri oyalamakla suçlayan Trump, taraflar arasında anlaşma sağlanamaması durumunda 1 Ocak'tan sonra askeri seçeneğin yeniden gündeme gelebileceğini söyledi.

İranlı yetkililerin ABD'de 3 Kasım'da yapılan ara seçimler öncesine kıyasla daha saldırgan bir tutum sergilediğini öne süren Trump, müzakerecileri "profesyonel step dansçıları" olarak nitelendirdi.

İranlı yetkililerin sürekli konuştuğunu ancak somut bir adım atmadığını savunan Trump, yürütülen görüşmeleri "anlamsız" olarak değerlendirdi.

"UMARIM DENİZ ABLUKASINI AŞMAYA ÇALIŞIRLAR"

Trump, İran'ın ABD'nin deniz ablukasını aşmaya çalışması ihtimaline ilişkin de tehdit içeren ifadeler kullandı.

ABD Başkanı, "Umarım denerler, donanmalarının geri kalanı gibi hepsi denizin dibini boylar" dedi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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