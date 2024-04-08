ABD, İsrail'e soruşturma başlattı - "Henüz savaş suçu tespit etmedik"

ABD, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarına ilişkin soruşturma başlattı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail'in Gazze Şeridi’nde işlediği savaş suçlarıyla ilgili çeşitli soruşturmalar başlattığını ancak henüz IDF'nin Hamas'a karşı yürüttüğü savaşta uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğine dair bir sonuca varmadığını söyledi.

Miller, "Bürolarımızda gerçekleri inceleyen, bunların uluslararası hukuka uygunluğuna bakan ve değerlendirmeler yapan bir dizi farklı uzmanımız var. Bu değerlendirmeler devam ediyor. Şu anda henüz İsrail'in uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiği sonucuna varmadık, ancak bir dizi farklı cephede devam eden değerlendirmelerimiz var" dedi.

Yetkili ABD'nin İsrail'in 7 uluslararası gönüllü çalışanı öldürdüğü olaya ithafen gözlerinin İsrail'in üzerinde olduğunu ve "insani yardım çalışanlarının işlerini mümkün olduğunca güvenli bir şekilde yapabilmelerini sağlamak için" çalışmaları yakından gözlemleyeceğini yineledi. Miller ayrıca, ABD tarafından gönderilen 350 insani yardım kamyonunun bu hafta sonuna kadar Gazze'ye girmesini umduğunu söyledi.