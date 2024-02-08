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    • ABD kaybolan helikopterdeki 5 askerin öldüğünü açıkladı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    ABD kaybolan helikopterdeki 5 askerin öldüğünü açıkladı
    ABD, Asker, Helikopter, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    ABD ordusu Nevada'dan California'ya uçarken kaybolan helikopterdeki 5 askerin öldüğünü duyurdu.

    Ürdün'de 3 askerinin ölümünün ardından İran hedeflerine karşı Suriye ve Irak'ta peş peşe saldırılar düzenleyen ABD'de dün bir askeri helikopterin kaybolduğu bildirilmişti. ABD ordusu, kaybolan helikopterdeki 5 askerin öldüğünü duyurdu.

    KAYBOLAN ABD ASKERLERİNİN AKBETİ BELLİ OLDU

    ABD'nin California eyaletinin San Diego kentindeki MCAS Miramar Hava Üssü’ne gitmek üzere Nevada'dan 5 askerle havalanan ve bir süre sonra irtibatın kesildiği CH-53E Super Stallion tipi askeri helikopterin akıbeti belli oldu.

    HELİKOPTER DAĞLIK ALANDA DÜŞTÜ

    ABD Deniz Piyadelerinden yapılan açıklamada, helikopterin San Diego'nun güneydoğusundaki dağlık ve engebeli bir bölgede düştüğünün tespit edildiği belirtildi.

    ASKERLERİN CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

    Askerlerinin tamamının hayatını kaybettiği, cansız bedenlerine ulaşıldığı aktarıldı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    ABDAskerHelikopter
    Haberler > Dünya > ABD kaybolan helikopterdeki 5 askerin öldüğünü açıkladı
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