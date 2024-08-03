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ABD nükleer uçak gemisi İran sınırında!

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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Dünya Haberleri  / Ajanslar

Hamas lideri Heniyye'nin Tahran'da uğradığı suikast sonucu öldürülmesinin ardından İsrail-İran gerilimi tırmandı. İran'ın İsrail'e saldırma ihtimaline karşı, ABD nükleer enerjili uçak gemisi USS Theodore Roosevelt, İran kıyılarından sadece 10 km uzaklıktaki Hürmüz Boğazı'na konuşlandırıldı.

Hamas lideri İsmail Heniyye'nin Tahran’da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından İran'ın İsrail'e saldıracağı belirtildi. Dini Lider Hamaney'in saldırı emri verdiği ABD basınına sızdırıldı.

İran'ın İsrail'e olası saldırı riskine karşı ABD, İsrail'e askeri destek sağlayacağını açıkladı. Öte yandan ABD kanadı, İsrail'i korumak adına bölgeye askeri sevkiyatını sürdürüyor.

NÜKLEER ENERJİLİ UÇAK GEMİSİ İRAN SINIRINDA

ABD Savunma Bakanlığı'nın gerilimin artmasının ardından İsrail'in savunmasına yardımcı olmak amacıyla ek savaş uçakları ve donanma savaş gemileri göndermesinin ardından gözler bölgeye çevrildi.

İsrail Ordu Radyosu, ABD'nin nükleer enerjili uçak gemisi USS Theodore Roosevelt'in İran kıyılarından sadece 10 km (6,2 mil) uzaklıktaki Hürmüz Boğazı'na ulaştığını bildirdi.

HENİYYE SUİKASTİ

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. Hamas'tan ise, "savaşı, tüm bölgede büyük etkileri olacak yeni boyutlara taşıyan önemli ve tehlikeli bir olay" açıklamasını yaptı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Ajanslar
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