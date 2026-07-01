İran ile ABD arasındaki uzun süreli savaş yerini müzakerelere bırakırken, bölgede tansiyon yeniden yükselmesine dair tereddütler sürüyor. ABD Başkan Yardımcısı Vance, 'Trump İran'a yeniden asker gönderecek mi' sorusuna cevap verdi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Başkan Donald Trump'ın "mecbur kalmadıkça" ve "açıkça tanımlanmış bir amaç olmadıkça" orduyu İran'a geri göndermeyeceğini söyledi.

Vance, Virginia eyaletinde basın mensuplarına İran gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD, orduyu İrana geri mi gönderecek? Vanceden mecburiyet açıklaması

Hiçbir konuda kesin taahhütte bulunamayacağını çünkü bunun İran'ın nihayetinde ne yapacağına bağlı olduğunu ifade eden Vance, Trump'ın "mecbur kalmadıkça" ve "açıkça tanımlanmış bir amaç olmadıkça" orduyu İran'a geri göndermeyeceğini taahhüt edebileceğini belirtti.

Vance, Katar'ın başkenti Doha'da yapılan görüşmelere ilişkin, "Şu anda görüşmeler iyi gidiyor. Henüz çok erken bir aşamadayız ama görüşmeler iyi gidiyor." dedi.

ABD, orduyu İrana geri mi gönderecek? Vanceden mecburiyet açıklaması

Müzakerelerin başarılı olması için gerekenlerin yapılacağını aktaran Vance, "Ama eğer nükleer programlarını yeniden kurmaya çalışırlarsa, denetimlere izin vermezlerse, birkaç gündür durdurdukları ticari gemilere ateş etmeye yeniden başlarlarsa o zaman elbette başkanın masada hala birçok seçeneği olacaktır." diye konuştu.

6 MİLYAR DOLAR SERBEST BIRAKILDI

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, Doha görüşmelerinin ardından dondurulmuş 6 milyar dolarlık varlığın bir kısmının 'ihtiyaç duyulan malları' satın almak için kullanılacağını söyledi.

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