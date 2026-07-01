ABD, orduyu İran'a geri mi gönderecek? Vance'den 'mecburiyet' açıklaması
İran ile ABD arasındaki uzun süreli savaş yerini müzakerelere bırakırken, bölgede tansiyon yeniden yükselmesine dair tereddütler sürüyor. ABD Başkan Yardımcısı Vance, 'Trump İran'a yeniden asker gönderecek mi' sorusuna cevap verdi.
- Vance, Trump'ın orduyu İran'a geri göndermeyeceği konusunda güvence verebileceğini ancak bunun İran'ın eylemlerine bağlı olacağını belirtti.
- Şu anda Katar'ın başkenti Doha'da yapılan görüşmelerin iyi gittiğini ancak henüz erken bir aşamada olduğunu ifade etti.
- Müzakerelerin başarılı olması için gerekenlerin yapılacağını ancak İran'ın nükleer programlarını yeniden kurması, denetimlere izin vermemesi veya ticari gemilere ateş etmeye devam etmesi durumunda Trump'ın elinde birçok seçeneğin olacağını söyledi.
- Doha görüşmelerinin ardından İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, dondurulmuş 6 milyar dolarlık varlığın bir kısmının 'ihtiyaç duyulan malları' satın almak için kullanılacağını belirtti.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Başkan Donald Trump'ın "mecbur kalmadıkça" ve "açıkça tanımlanmış bir amaç olmadıkça" orduyu İran'a geri göndermeyeceğini söyledi.
Vance, Virginia eyaletinde basın mensuplarına İran gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Hiçbir konuda kesin taahhütte bulunamayacağını çünkü bunun İran'ın nihayetinde ne yapacağına bağlı olduğunu ifade eden Vance, Trump'ın "mecbur kalmadıkça" ve "açıkça tanımlanmış bir amaç olmadıkça" orduyu İran'a geri göndermeyeceğini taahhüt edebileceğini belirtti.
Vance, Katar'ın başkenti Doha'da yapılan görüşmelere ilişkin, "Şu anda görüşmeler iyi gidiyor. Henüz çok erken bir aşamadayız ama görüşmeler iyi gidiyor." dedi.
Müzakerelerin başarılı olması için gerekenlerin yapılacağını aktaran Vance, "Ama eğer nükleer programlarını yeniden kurmaya çalışırlarsa, denetimlere izin vermezlerse, birkaç gündür durdurdukları ticari gemilere ateş etmeye yeniden başlarlarsa o zaman elbette başkanın masada hala birçok seçeneği olacaktır." diye konuştu.
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6 MİLYAR DOLAR SERBEST BIRAKILDI
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, Doha görüşmelerinin ardından dondurulmuş 6 milyar dolarlık varlığın bir kısmının 'ihtiyaç duyulan malları' satın almak için kullanılacağını söyledi.