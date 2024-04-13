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Haberler > Dünya > ABD: Rusya tarihinin en güçlü askeri noktasına ulaştı, Çin'in desteği büyük

ABD: Rusya tarihinin en güçlü askeri noktasına ulaştı, Çin'in desteği büyük

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ABD: Rusya tarihinin en güçlü askeri noktasına ulaştı, Çin&#039;in desteği büyük

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD, Rusya'nın Sovyet döneminden bu yana görülen en büyük askeri genişlemeye gittiğini, Çin'in de buna destek verdiğini iddia etti.

Kimliğinin paylaşılmasını istemeyen yetkililer, ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından CNN'e, Rusya'nın askeri sanayisinin Çin'in sağladığı yardımlarla güçlendiğini ve Rus ordusunda Sovyet döneminden bu yana görülen en büyük askeri genişlemeye ulaşıldığını belirtti.

Yetkililer, Çin ve Rusya'nın ortak bir drone programı yürüttüğünü bile iddia etti. Washington'ın verilerine göre Rusya, 2023'ün son çeyreğinde yaklaşık 900 milyon dolarlık makine parçası ithal etti. Bunların en az yüzde 70'inin Çin'den satın alındığı, Kremlin'in bu parçaları balistik füze yapımında kullandığı savunuldu.

ABD'li yetkililer ayrıca Rusya'nın füze, tank ve uçak üretiminde kullandığı mikroelektronik aksamların yüzde 90'ını da Çin'den satın aldığını iddia etti.Pekin'in Kremlin'e nitroselüloz sattığı da savunuldu. Rusya'nın bu yanıcı maddeyi havan mermisi üretiminde kullandığı öne sürüldü. 

Kaynaklar, Rusya'nın Ukrayna savaşında Çin'den aldığı destekle güçlendiğini savunarak şunları söyledi:

"Rusya, savunma sanayisi alanında Sovyet döneminden bu yana en ciddi genişlemeyi gerçekleştiriyor. Bu, savaşın başında mümkün olduğunu düşündüğümüzden daha hızlı şekilde ilerliyor. Ukrayna'yı desteklemek için şu anda yapabileceğimiz en etkili hamlelerden biri, Çin'i Rusya'nın askeri sanayisini yeniden inşa etmesine destek vermekten vazgeçirmektir."

RUSYA HIZLI TELAFİ EDİYOR

ABD'nin NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher Cavoli, Rusya'nın savaşta verdiği kayıpları beklenenden daha hızlı telafi ettiğini söylemişti. Orgeneral, Rus ordusunun sadece kayıpları telafi etmekle kalmayıp, gücünü daha da artırdığını belirtmişti.

Cavoli, Rusya'nın cephede savaşan asker sayısını geçen sene 360 binden 470 bine yükselttiğine dikkat çekerek, sözlerine şöyle devam etti: "Rusya askeri gücünü ilk tahminlerimizden çok daha hızlı şekilde yeniden oluşturuyor. Rus ordusu, Ukrayna'yı işgal ettiği döneme kıyasla yüzde 15 daha büyük."

CNN'in haberinde, "ABD'li yetkililerin açıklamaları, bu hızlı toparlanmanın ardında büyük oranda Çin'in olduğunu gösteriyor" ifadelerine yer verildi. Fransız haber ajansı AFP'yse ABD'nin bu bilgileri paylaşarak, Avrupa ülkelerinin Çin'e baskı yapmasını sağlamayı hedeflediğini yazdı.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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