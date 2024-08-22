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ABD savaş gemisi Tayvan Boğazı'ndan geçti! Çin deniz ve hava kuvvetleri yakın takipte

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
ABD savaş gemisi Tayvan Boğazı&#039;ndan geçti! Çin deniz ve hava kuvvetleri yakın takipte

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Donanması'na ait USS Johnson savaş gemisi Tayvan Boğazı'ndan geçiş yaptı. Çin ordusu, deniz ve hava kuvvetlerinin savaş gemisini yakın takibe aldığını açıkladı.

ABD Donanması'na ait savaş gemisinin Tayvan Boğazı'ndan geçtiği. ABD'nin Pasifik'teki 7. Filosundan yapılan açıklamada, Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze taşıyan USS Johnson muhribinin, "Tayvan Boğazı'nda, uluslararası hukuka göre açık denizde seyrüsefer ve uçuş serbestisinin olduğu sulardan rutin geçiş yaptığı" belirtildi.

Geminin geçiş için Boğaz'a kıyısı olan ülkelerin hiçbirinin kara sularında olmayan bir koridoru kullandığı vurgulanan açıklamada, "USS Johnson'ın Tayvan Boğazı'ndan geçişi, ABD'nin seyrüsefer serbestisinin tüm ülkeler için ilke olarak korunmasına bağlılığın göstergesidir" ifadesi kullanıldı.

ABD savaş gemisi Tayvan Boğazı'ndan geçti: Çin'den 'Denizden ve havadan takibe aldık' açıklaması geldi

Açıklamada, "Uluslararası topluluğun hiçbir üyesi haklarından ve özgürlüklerinden vazgeçmeye zorlanmamalıdır. ABD Silahlı Kuvvetleri, uluslararası hukukun izin verdiği her yerde uçmayı, yelken açmayı ve hareket etmeyi sürdürecektir" ifadelerine yer verildi.

ÇİN'DEN YAKIN TAKİP!

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun Tayvan Boğazı'nın bulunduğu bölgeden sorumlu Doğu Cephesi Komutanlığı Sözcüsü Albay Li Şi, yaptığı açıklamada, ABD savaş gemisinin seyri boyunca Çin Deniz ve Hava Kuvvetlerince takibe alındığını ve "geçişinin baştan sona izlendiğini" belirtti.

Sözcü Li, "Birlikler daima teyakkuzda kalarak ulusal egemenlik ve güvenliğin yanı sıra bölgesel barış ve istikrarı karalılıkla koruyacaktır" ifadesini kullandı.

ABD savaş gemileri Tayvan Boğazı'ndan geçti

Tayvan Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamada, geminin geçişini doğrulayarak Boğaz çevresindeki sularda ve hava sahasında "olağan dışı duruma rastlanmadığını" bildirdi.

Son olarak, ABD donanmasının güdümlü muhribi USS Halsey, 8 Mayıs'ta Tayvan Boğazı'ndan geçiş yapmıştı. Tayvan Adası'nı topraklarının parçası ve Tayvan Boğazı'nı da kara suları olarak gören Çin, ABD Donanmasının bölgedeki seyir ve keşif faaliyetlerine karşı çıkıyor. Bu tür hareketler iki ülke arasında gerginliğe sebep oluyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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