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ABD Savunma Bakanı: "İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığına inanmıyoruz"

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ABD Savunma Bakanı: &quot;İsrail&#039;in Gazze&#039;de soykırım yaptığına inanmıyoruz&quot;

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD'nin İsrail'in Gazze Şeridi'nde soykırım yaptığına inanmadığını söyledi.

Savunma Bakanı Lloyd Austin Salı günü yaptığı açıklamada ABD'nin İsrail'in Gazze Şeridi'nde soykırım yaptığına inanmadığını söyledi. Pentagon'un bütçe talebiyle ilgili Senato oturumunda konuşan Austin, "Gazze'de soykırım yapıldığına dair elimizde herhangi bir kanıt yok" dedi.

Austin, ABD'nin güvenlik yardımı sağlayarak İsrail'in topraklarını ve halkını savunmasına yardımcı olmaya kararlı olduğunu yineledi. Savunma Bakanı ayrıca kitlesel bir kıtlığın şiddeti hızlandıracağını ve uzun süreli bir çatışma yaşanmasına neden olacağını söyledi. Austin, Washington'un Tel Aviv'i insani yardım sağlaması, daha fazla kara yolu açması ve Filistin halkını Hamas'tan ayırması için teşvik ettiğini söyledi.

Austin ayrıca İsrail'in Gazze'deki cinayetlerine yeşil ışık yaktığı yönündeki suçlamaları da reddetti ve bunun üzerine bir grup protestocu Filistin'le dayanışma amacıyla oturumu yarıda kesti. 

Austin, "(İsrailliler) kalıcı bir etki oluşturmak ve istikrar sağlamak istiyorlarsa, Filistin halkına hesap vermek ya da yardım etmek için bir şeyler yapılması gerektiğini düşünüyorum. Öte yandan İsrail, Hamas ile Filistin halkını ayırmadıkça daha fazla teröre yol açar." dedi. İsrail, Filistinli direniş grubu Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği ve yaklaşık 1.200 kişinin ölümüne yol açan sınır ötesi saldırıdan bu yana Filistin topraklarında ölümcül bir askeri saldırı yürütüyor. O zamandan bu yana 33,200'den fazla Filistinli öldürüldü ve kitlesel yıkım ve ihtiyaç maddelerinin kıtlığı nedeniyle yaklaşık 76,000 kişi ciddi zarar gördü.

İsrail, Ocak ayında Tel Aviv'in soykırım eylemlerini durdurmasını ve Gazze'deki sivillere insani yardım sağlanmasını garanti altına almak için önlemler almasını emreden bir ara karar yayınlayan Uluslararası Adalet Divanı'nda (ICJ) soykırım yapmakla suçlanıyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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