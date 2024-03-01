Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Dünya > ABD Senatosu'ndan Türkiye için F-16 kararı

    ABD Senatosu'ndan Türkiye için F-16 kararı

    Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
    - Güncelleme:
    ABD Senatosu&#039;ndan Türkiye için F-16 kararı

    Dünya Haberleri  / Ajanslar

    ABD Senatosu, Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul'ün Türkiye'ye 23 milyar dolarlık F-16 savaş uçağı satışını engellemek için sunduğu yasa tasarısını reddetti.

    İsveç'in NATO üyeliğinin Türkiye tarafından onaylanması üzerine Joe Biden yönetimi Türkiye'ye F-16 satışına yeşil ışık yakmıştı. 

    ABD Senatosu'nda ise Türkiye'ye F-16 satış planına itiraz gelmiş, Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul, Türkiye'ye F-16 satışını engellemek için 5 Şubat'ta ortak bir yasa tasarısı sunmuştu. 

    SENATO REDDETTİ

    ABD Senatosu ise Türkiye'ye 23 milyar dolarlık F-16 savaş uçağı ve modernizasyon kiti satışını durdurma çabasını 'kesin bir sonuçla' reddetti.

    Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul tarafından sunulan 'onaylamama' önerisine 78'e karşı 13 destekçi çıktı.

    Oylamadan önce Paul, Türkiye'ye yönelik eleştiriler yaparak satışa izin verilmesinin hükümetin "yanlış davranışını" teşvik edeceğini söyledi. Satışın destekçileri ise Washington'un bir NATO müttefikine verdiği sözü tutmasının önemli olduğunu söyledi.

    ABD Senatosu'ndan Türkiye için F-16 kararı - 1. Resim
    Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul

    TASARI NE İÇERİYORDU?

    Paul'ün 5 Şubat'ta sunduğu yasa tasarısı, Biden yönetiminin Türkiye'ye tedarik etmeyi öngördüğü F-16'lar dahil tüm askeri teçhizat, malzeme ve hizmetlerin satışının yasaklanmasını talep ediyordu. Öte yandan itiraz tasarıları onaylansa bile Başkan Joe Biden'ın veto hakkı bulunuyor. 

    NE OLMUŞTU?

    ABD Dışişleri Bakanlığı, 27 Ocak'ta Kongre'ye, Yunanistan'a yapılacak F-35'lerin satışına dair bildirimle eş zamanlı olarak, Türkiye'ye 40 adet F-16 Blok 70 savaş uçağı ile 79 adet de F-16 Blok 70 modernizasyon kitinin satışına ilişkin resmi bildirimde bulunmuştu.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Ajanslar
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Gazze'de çocuklar açlıktan ölüyor! Sayı 10'a yükseldi - DünyaGazze'de çocuklar açlıktan ölüyor! Sayı 10'a yükseldiBakan Tunç: İsrailli yöneticiler masum canların hesabını bir gün mutlaka ödeyecektir - DünyaBakan Tunç: İsrailli yöneticiler masum canların hesabını bir gün mutlaka ödeyecektirKendini ateşe veren Bushnell'e ABD'li eski askerlerden destek: Üniformalarını yaktılar - DünyaKendini ateşe veren Bushnell'e ABD'li eski askerlerden destek: Üniformalarını yaktılarİsrail'in kanlı yardım tuzağının ardından kritik temas: Sisi ve Biden ateşkesi görüştü - DünyaSisi ve Biden ateşkesi görüştüNorveç'te 6 kişiyi taşıyan helikopter denize düştü - DünyaNorveç'te 6 kişiyi taşıyan helikopter denize düştüAçlıkla savaşan Filistinlilere kanlı pusu! İsrail'in katliamı kamerada - DünyaAçlıkla savaşan Filistinlilere kanlı pusu!İtalya: Gazze'de acilen ateşkes ilan edilmeli - Dünyaİtalya: Gazze'de acilen ateşkes ilan edilmeli
    Sonraki Haber Yükleniyor...