ABD Senatosu'ndan Türkiye için F-16 kararı

ABD Senatosu, Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul'ün Türkiye'ye 23 milyar dolarlık F-16 savaş uçağı satışını engellemek için sunduğu yasa tasarısını reddetti.

İsveç'in NATO üyeliğinin Türkiye tarafından onaylanması üzerine Joe Biden yönetimi Türkiye'ye F-16 satışına yeşil ışık yakmıştı.

ABD Senatosu'nda ise Türkiye'ye F-16 satış planına itiraz gelmiş, Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul, Türkiye'ye F-16 satışını engellemek için 5 Şubat'ta ortak bir yasa tasarısı sunmuştu.

SENATO REDDETTİ

ABD Senatosu ise Türkiye'ye 23 milyar dolarlık F-16 savaş uçağı ve modernizasyon kiti satışını durdurma çabasını 'kesin bir sonuçla' reddetti.

Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul tarafından sunulan 'onaylamama' önerisine 78'e karşı 13 destekçi çıktı.

Oylamadan önce Paul, Türkiye'ye yönelik eleştiriler yaparak satışa izin verilmesinin hükümetin "yanlış davranışını" teşvik edeceğini söyledi. Satışın destekçileri ise Washington'un bir NATO müttefikine verdiği sözü tutmasının önemli olduğunu söyledi.



Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul

TASARI NE İÇERİYORDU?

Paul'ün 5 Şubat'ta sunduğu yasa tasarısı, Biden yönetiminin Türkiye'ye tedarik etmeyi öngördüğü F-16'lar dahil tüm askeri teçhizat, malzeme ve hizmetlerin satışının yasaklanmasını talep ediyordu. Öte yandan itiraz tasarıları onaylansa bile Başkan Joe Biden'ın veto hakkı bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

ABD Dışişleri Bakanlığı, 27 Ocak'ta Kongre'ye, Yunanistan'a yapılacak F-35'lerin satışına dair bildirimle eş zamanlı olarak, Türkiye'ye 40 adet F-16 Blok 70 savaş uçağı ile 79 adet de F-16 Blok 70 modernizasyon kitinin satışına ilişkin resmi bildirimde bulunmuştu.