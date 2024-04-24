ABD Ukrayna'ya sessizce uzun menzilli ATACMS füzeleri gönderdi

ABD'li bir yetkili Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD'nin geçtiğimiz haftalarda Ukrayna'ya Rus işgalcilerle mücadelesinde kullanması için gizlice uzun menzilli füzeler gönderdiğini ve Ukrayna'nın bunları iki kez kullandığını açıkladı.

Adının açıklanmaması kaydıyla Reuters'a konuşan ABD'li yetkili, füzelerin ABD Başkanı Joe Biden'ın 12 Mart'ta onayladığı Ukrayna'ya yönelik 300 milyon dolarlık askeri yardım paketinde yer aldığını söyledi. Yetkili kaç adet füze gönderildiğini söylemedi.

"DAHA DA FAZLASINI GÖNDERECEĞİZ"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan gazetecilere verdiği brifingde "önemli sayıda" füzenin Ukrayna'ya gönderildiğini doğruladı ve "daha da fazlasını göndereceğiz" dedi.

Ukrayna'nın bu silahları Rusya'da değil sadece Ukrayna içinde kullanacağını taahhüt ettiğini ifade etti.

Sullivan, füzelerin bir kısmının Başkan Joe Biden'ın Çarşamba günü onayladığı Ukrayna'ya yönelik 1 milyar dolarlık silah paketinde yer aldığını açıkladı.

Yetkili, füzelerin ilk kez 17 Nisan'ın erken saatlerinde kullanıldığını ve Ukrayna cephe hatlarından yaklaşık 165 km uzaklıktaki Kırım'daki bir Rus havaalanına karşı fırlatıldığını aktardı.

"İKİNCİ KEZ GÖNDERİYORUZ"

Yetkili, Ukrayna'nın bu silahı gece boyunca güneydoğu Ukrayna'daki Rus güçlerine karşı ikinci kez kullandığını söyledi.

Menzili 300 km'ye kadar olan Ordu Taktik Füze Sistemlerinin (ATACMS) gönderilip gönderilmeyeceği Biden yönetimi içinde aylardır tartışılan bir konuydu. Orta menzilli ATACMS'ler geçtiğimiz Eylül ayında tedarik edilmişti.

Pentagon başlangıçta uzun menzilli füzelerin konuşlandırılmasına karşı çıkmış ve Amerikan stoklarındaki füzelerin kaybının ABD'nin askeri hazırlığına zarar vereceğinden korkmuştu. Ayrıca Ukrayna'nın bu füzeleri Rusya'nın derinliklerindeki hedeflere saldırmak için kullanacağı endişesi de vardı.

ABD'li yetkili, Rusya'nın Aralık ve Ocak aylarında Kuzey Kore tarafından tedarik edilen uzun menzilli balistik füzeleri, ABD'nin kamuoyu önünde ve özel olarak yaptığı uyarılara rağmen Ukrayna'ya karşı kullanmasının fikir değişikliğine yol açtığını söyledi.

"RUSYA'YI UYARDIK"

Yetkili, ABD'nin karar almasında Rusya'nın Ukrayna'nın kritik altyapısını hedef almasının da bir etken olduğunu söyledi.

Yetkili, "Rusya'yı bu konularda uyardık" dedi. "Onlar da hedeflerini yeniledi."

Ocak ayı sonlarında ABD ordusu, askeri hazırlık konusundaki endişelerini gidermenin bir yolunu buldu ve bu da yönetimin ilerlemesini sağladı. Lockheed-Martin'in (LMT.N) yeni sekme üretim hattından çıkan yeni füzeleri satın almaya başladılar.

Biden Şubat ortasında ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldi ve danışmanlarının oybirliğiyle füzelerin Ukrayna'ya gönderilmesi yönündeki tavsiyesini kabul etti. Görüşmeye ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan, Savunma Bakanı Lloyd Austin, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Genelkurmay Başkanı C.Q. Brown da katıldı.

GİZLİCE YAPIN EMRİ

Bu noktada karşılaşılan zorluk, füzelerin parasının nasıl ödeneceğini bulmaktı. Amerika Birleşik Devletleri tüm finansman seçeneklerini tüketmişti ve kongredeki tıkanıklık daha fazla yardım yapılmasını engelliyordu.

Mart ayında Pentagon'un bazı ihaleleri düşük tekliflerle sonuçlanınca bir fırsat doğdu. Biden aradaki farkı Ukrayna'ya 300 milyon dolar yardım göndermek için kullanabildi.

Yetkiliye göre Biden ekibine uzun menzilli ATACMS'yi bu finansman paketine dahil etmelerini, ancak bunu operasyonel güvenliği ve Ukrayna için sürpriz unsurunu korumak amacıyla gizlice yapmalarını söyledi.