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ABD uyardı, Venezuela vurdu: Kolombiya sınırında büyük operasyon

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ABD uyardı, Venezuela vurdu: Kolombiya sınırında büyük operasyon
Başlık ResmiABD uyardı, Venezuela vurdu: Kolombiya sınırında büyük operasyon

Venezuela ordusunun Kolombiya sınırındaki Apure eyaletinde Ulusal Kurtuluş Ordusu'na (ELN) yönelik başlattığı operasyonlarda en az 20 kişi hayatını kaybetti. İHA'lar ve kara birlikleriyle yürütülen operasyon, ABD'nin ülkedeki silahlı örgütlerin temizlenmesi yönündeki uyarılarının ardından geldi.

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Venezuela ordusu, Kolombiya sınırındaki Apure eyaletinde silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) üyelerine yönelik operasyon düzenledi.

EN AZ 20 KİŞİ ÖLDÜ

Yerel kaynaklar ve ulusal basında yer alan haberlere göre, 29 Ekim'den bu yana Apure eyaletinin Codazzi bölgesindeki Buena Vista del Meta ile Guafilla kırsalı arasında sürdürülen operasyonda Venezuela ordusu, ELN mensuplarını hedef aldı. Operasyonda şu ana kadar en az 20 kişinin öldüğü bilgisi paylaşıldı.

Operasyonun, insansız hava araçlarının (İHA) bitki örtüsü altına gizlenmiş ve uyuşturucu sevkiyatında kullanıldığı değerlendirilen hafif hava araçlarını hedef almasıyla başladığı, ardından kara birliklerinin bölgede arama-tarama faaliyetleri yürüttüğü aktarıldı.

Hayatını kaybedenlerin üzerinde Venezuela kimlik kartları, sosyal yardım sistemi kapsamında verilen "Vatan Kartı" ve sürücü belgelerinin bulunduğu belirtildi. Operasyonda ölenlerden 9'unun cenazesinin, defnedilmek üzere Guarico eyaletindeki Esteros de Camaguan kasabasına nakledildiği kaydedildi.

ABD'DEN ELN KAMPLARINA İLİŞKİN UYARI GELMİŞTİ

Operasyonun, ABD ile Venezuela arasındaki güvenlik temaslarının sürdüğü bir dönemde gerçekleştirilmesi dikkati çekti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Eylül 2026'da Kolombiya'ya yaptığı ziyaret sırasında, Washington yönetiminin Venezuela'daki geçici yönetime ELN ve diğer silahlı grupların ülkedeki varlığı konusunda uyarılarda bulunduğunu belirtmişti.

Rubio, bu grupların Venezuela topraklarındaki kamplarının ortadan kaldırılmasının iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesinde önemli rol oynayacağını ifade etmişti.

APURE SINIR HATTINDA ELN'NİN ETKİSİ

Kolombiya'daki 2016 barış anlaşmasının ardından eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) bölgedeki varlığının zayıflaması ve 2021'de Venezuela ordusu ile FARC'tan ayrılan silahlı gruplar arasında yaşanan çatışmaların ardından ELN, Apure sınır hattında etkisini artırmıştı.

Son operasyon, Venezuela yönetiminin Kolombiya sınırındaki silahlı gruplara yönelik güvenlik politikası ve ABD ile ilişkilerinin geleceği açısından önem taşıyor.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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