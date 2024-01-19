ABD ve İngiltere'den Husilere misilleme! Yemen'e iki kez saldırı düzenlendi

19 Ocak 2024 22:34 - Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024 22:48

İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlara karşılık Yemen'de bulunan Husiler Aden Körfezi'nden geçen İsrail ticaret gemilerini hedef almış,. ABD ve İngiltere ise İran destekli Husilere karşı harekete geçmişti. Anti-Husi koalisyonu giderek genişlerken Kızıldeniz'de kriz giderek tırmanıyor. ABD'ye ait gemiye saldırı yapılmasının ardından ABD ve İngiltere Yemen'in Hudeyde kentine iki kez saldırı düzenledi.

BIDEN: YEMEN'DEKİ SALDIRILAR SÜRECEK

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), bugün Yemen'deki Husilerin son üç gün içinde ticari bir gemiye üçüncü 'terörist saldırıyı' gerçekleştirdiğini duyurdu. ABD Başkanı Biden ise saldırının ardından ABD'nin saldırılarının Husileri durdurmadığını ancak saldırıların süreceğini söylemişti.

ABD VE İNGİLTERE HUDEYDE KENTİNE İKİ KEZ SALDIRDI

Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkenin batısındaki Hudeyde kentine ABD ve İngiltere'nin 2 kez saldırı düzenlediğini açıkladı. Husilere bağlı El-Mesira TV'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ABD ve İngiltere'nin düzenlediği yeni saldırıya ilişkin bilgi verildi.

ABD ve İngiltere'nin Hudeyde kentindeki El-Cebbane bölgesine iki saldırı düzenlediği kaydedilirken, saldırının sonuçları hakkında bir bilgi paylaşılmadı.

ABD VE İNGİLTERE'DEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Husiler Yemen'in Hudeyde kentine saldırı düzenlendiğini duyursa da söz konusu olaya ilişkin ABD ve İngiltere makamlarından henüz açıklama yapılmadı.

ANTİ-HUSİ İTTİFAKI GENİŞLİYOR

Öte yandan Danimarka, Yemen'deki Husilere karşı ABD liderliğindeki altı ülkeden oluşan koalisyona katılacağını duyurmuştu.