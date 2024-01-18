Ortadoğu'da ateş yayılıyor! Anti-Husi koalisyonuna Danimarka da katıldı

18 Ocak 2024 19:54 - Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024 19:55

İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlara karşılık Yemen'de bulunan Husiler Aden Körfezi'nden geçen İsrail ticaret gemilerini hedef almıştı. ABD ve İngiltere, ise İran destekli Husilere karşı ortak operasyon düzenlemiş, Yemen'in başkenti Sanaa'yı yoğun bombardımana tutmuştu. ABD Husileri terör örgütü listesine alırken, Anti-Husi koalisyonu giderek büyüyor.

DANİMARKA'DA ANTİ-HUSİ İTTİFAKINA KATILDI

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Løkke Rasmussen, "Husilerin faaliyetlerine karşı koymak için 6 ülkeden oluşan koalisyona katılacağız." dedi.

Ayrıntılar geliyor...