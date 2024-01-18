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Ortadoğu'da ateş yayılıyor! Anti-Husi koalisyonuna Danimarka da katıldı
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Baki Sancak
İsrail'in Gazze işgaliyle Ortadoğu'da atılan ilk kıvılcım ABD ve İngiltere'nin Husilere saldırısıyla daha da büyüdü. Ortadoğu'da ateş şimdi daha da yayılıyor. Ant-Husi koalisyonuna Danimarka'da katıldı. Danimarka Dışişleri Bakanı, "Husilerin faaliyetlerine karşı koymak için 6 ülkeden oluşan koalisyona katılacağız" dedi.
İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlara karşılık Yemen'de bulunan Husiler Aden Körfezi'nden geçen İsrail ticaret gemilerini hedef almıştı. ABD ve İngiltere, ise İran destekli Husilere karşı ortak operasyon düzenlemiş, Yemen'in başkenti Sanaa'yı yoğun bombardımana tutmuştu. ABD Husileri terör örgütü listesine alırken, Anti-Husi koalisyonu giderek büyüyor.
DANİMARKA'DA ANTİ-HUSİ İTTİFAKINA KATILDI
Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Løkke Rasmussen, "Husilerin faaliyetlerine karşı koymak için 6 ülkeden oluşan koalisyona katılacağız." dedi.
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Düzenleyen: Baki Sancak - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi