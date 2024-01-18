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    Ortadoğu'da ateş yayılıyor! Anti-Husi koalisyonuna Danimarka da katıldı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    İsrail'in Gazze işgaliyle Ortadoğu'da atılan ilk kıvılcım ABD ve İngiltere'nin Husilere saldırısıyla daha da büyüdü. Ortadoğu'da ateş şimdi daha da yayılıyor. Ant-Husi koalisyonuna Danimarka'da katıldı. Danimarka Dışişleri Bakanı, "Husilerin faaliyetlerine karşı koymak için 6 ülkeden oluşan koalisyona katılacağız" dedi.

    Ortadoğu&#039;da ateş yayılıyor! Anti-Husi koalisyonuna Danimarka da katıldı
    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlara karşılık Yemen'de bulunan Husiler Aden Körfezi'nden geçen İsrail ticaret gemilerini hedef almıştı. ABD ve İngiltere, ise İran destekli Husilere karşı ortak operasyon düzenlemiş, Yemen'in başkenti Sanaa'yı yoğun bombardımana tutmuştu. ABD Husileri terör örgütü listesine alırken, Anti-Husi koalisyonu giderek büyüyor.

    DANİMARKA'DA ANTİ-HUSİ İTTİFAKINA KATILDI

    Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Løkke Rasmussen, "Husilerin faaliyetlerine karşı koymak için 6 ülkeden oluşan koalisyona katılacağız." dedi.

    Ortadoğu'da ateş yayılıyor! Anti-Husi koalisyonuna Danimarka da katıldı

    Ayrıntılar geliyor...

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    HusiGazzeİsrailABDİngiltereDanimarka
    Haberler > Dünya > Ortadoğu'da ateş yayılıyor! Anti-Husi koalisyonuna Danimarka da katıldı
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