Husiler ABD'ye meydan okudu! 'Her türlü girişim savaş ilanı olarak değerlendirilecek'

17 Ocak 2024 23:51 - Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024 00:32

ABD, Yemen'de 'Husiler' olarak bilinen Ensarullah Hareketini, 2021 yılında çıkardığı 'yabancı terör örgütleri' listesine tekrar aldı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, bu kararın Husilerin Kızıldeniz'deki gemi ticaretini aksatan saldırıları nedeniyle alındığını açıkladı.

"HER TÜRLÜ GİŞİRİM 'SAVAŞ İLANI' OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK"

Husilerin sözde Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin el-İzzi, X sosyal medya platformundan yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin bu kararını değerlendirdi.

İzzi, "Yemen'in çıkarlarına zarar verecek her türlü girişim savaş ilanı olarak değerlendirilecek. İsrail gemilerinin geçişine uygulanan engelleme eylemleri Bab'ul Mendeb ile sınırlı kalmayacak, bu gemileri başka rotalardan da engelleyecek olanlar var." ifadesini kullandı.

İsrail gemilerinin başka rotalarda da engelleneceğini ifade eden İzzi, "Bu konuda ileri düzeyde bir koordinasyon olduğunu" söyledi.

"BU KARAR TUTUMUMUZU DEĞİŞTİRMEYECEK"

Husilerin siyasi büro üyesi Ali el-Kahhum da, ABD'nin kendi grubunu 'terör örgütü' olarak tanımlamasının, Filistin'i destekleme ve Kızıldeniz üzerinden İsrail'e giden gemilerin geçişini önleme konusundaki tutumunu değiştirmeyeceğini söyledi.

Kahhum, "Bu tanımlama (terör örgütü), Yemen'in Filistin meselesine yönelik onurlu tutumu karşısında İsrail'e hizmet etmek üzere yapıldı" dedi.

"GEMİLERİ ENGELLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

ABD'nin terör tanımını kendi çıkarları ve İsrail'in çıkarları doğrultusunda kullandığını belirten Kahhum, "Bu tanımlama yalnızca İsrail'e, devam eden katliamlarına ve vahşetine hizmet etmek ve desteklemek için yapıldı. Böylece İsrail, Filistin halkını herhangi bir karşılık veya baskı olmadan öldürmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kahhum, Husilerin Filistin'e destek vermeye devam edeceklerine dikkati çekerek, "Bizim, Filistin'i destekleme ve İsrail'e giden gemilerin Kızıldeniz, Umman Denizi ve Bab'ul Mendeb'den geçmesini engelleme yönündeki beyan edilmiş tutumumuz değişmeyecektir" şeklinde konuştu.

ABD'nin bu kararla, bir grubu, tarafı veya yapıyı hedef almadığını belirten Kahhum, ABD'nin tüm Yemen halkını, bölge halkını ve dünyanın tüm özgür halklarını hedef aldığını kaydetti.