ABD, yerleşimci şiddetini kınadı: Barış için 2 devletli çözümü işaret etti

19 Aralık 2023 23:04 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 23:11

İsrail ile Hamas arasındaki savaş 7 Ekim'den bu yana sürüyor. Geçtiğimiz günlerde, İsrail'in katliamlarının ardından toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde, 'Ateşkes' ABD'nin veto etmesi yüzünden gerçekleşmemişti. Bugün, BMGK yeniden toplandı. ABD Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Robert Wood, burada yağtığı konuşmada, iki devletli çözüm için çalışılması gerektiğine dikkat çekti ve bunun sürdürülebilir barış için tek yol olduğunu kaydetti.

Wood, şöyle devam etti:

FİLİSTİN DEVLETİ İHTİMALİNİ BALTALIYOR

"Batı Şeria'da son bir yıldır meydana gelen olaylar bizi bu gerçekten uzaklaştırıyor. Buna Batı Şeria'da yerleşim yerleri inşasının sürdürülmesi ve yerleşimci şiddetindeki alarm verici artış da dahil. Bunlar Filistin devleti ihtimalini baltalıyor."

Hamas'ın 7 Ekim saldırılarının öncesinde de Batı Şeria'da çok fazla Filistinlinin öldürüldüğüne işaret eden Wood, "ABD, bu saldırıları kınıyor. Nokta. Sorumluların hesap vermesi gerektiğine inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Wood, İsrail hükümetinin bu şiddeti soruşturma bağlamında "daha fazlasını yapması gerektiğinin" altını çizerek, "Aşırıcı yerleşimciler sorumlu tutulmalı." dedi.

Büyükelçi Wood, İsrailli yetkililerin şiddeti tetikleyen ve itibarsızlaştıran söylemlerden kaçınması gerektiğinin altını çizdi.

GAZETECİLER KORUNMALI

Bölgede gazetecilik yapanların durumuna da dikkati çeken Wood, "Gazeteciler sadece olanlara tanıklık etmiyor. Aynı zamanda tüm olayları yaşıyorlar." diye konuştu.

Wood, çatışmanın şimdiye kadar gazeteciler için en ölümcül çatışma olduğunu dile getirerek, "Gazetecilerin sözleri kalpler ve zihinleri etkiler, insanları harekete geçirir. Gazetecilerin korunması için şimdi çok daha fazlası yapılmalı." çağrısında bulundu.