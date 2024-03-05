ABD’de başkan adayları ‘Süper Salı’da belli oluyor

ABD'de partilerin başkan adaylarının kim olacağına dair kritik bir noktaya gelindi. 5 Mart'ta toplam 50 eyaletin 16'sında başkan adaylığı için ön seçim yapılacak. "Süper Salı" olarak adlandırılan ön seçimlere Biden ve Trump partileri için en güçlü adaylar olarak giriyor.

ABD’de 2024 başkanlık yarışında kritik viraja gelindi. Ülkedeki 50 eyaletten 16’sında hem Demokrat Parti hem de Cumhuriyetçi Parti için ön seçimler yapılacak. Bugün yapılacak olan ve “Süper Salı” olarak adlandırılan ön seçimlere ABD Başkanı Joe Biden ve eski Başkan Donald Trump partileri için en güçlü adaylar olarak giriyor. Demokratların en büyük adayı Biden, kendi partisi adına ön seçimleri açık ara farkla kazandı. Bütün eyaletlerde Demokrat Parti için yine benzer sonucun çıkması bekleniyor.

KIRILMA NOKTASI OLABİLİR

Cumhuriyetçi Parti içinse Süper Salı’nın bir kırılma noktası olabileceği konuşuluyor. Düğüm, Trump’ın karşısında tek güçlü aday olarak kalan Nikki Haley’le ilgili. Haley, başkent Washington’daki ön seçimlerde Trump’a karşı ilk galibiyetini yüzde 63’e yüzde 33 ile aldı. Aday olabilmek için toplam 1.215 delegeye ihtiyacı olan Haley, bu galibiyetinden yalnızca 19 delege kazanarak ülke genelinde toplam 43 delegeye ulaştı. Eski başkan Trump ise 244 delegeye ulaştı. 2024 Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık Seçimleri, 5 Kasım 2024 Salı günü gerçekleştirilecek. Seçimlerde yarışı kazanan aday, 20 Ocak 2025’te Beyaz Saray’daki başkanlık koltuğuna oturacak.