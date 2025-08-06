ABD'de bomba alarmı! Siyasetçiler apar topar tahliye edildi
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
ABD'nin Illinois eyaletinde yapılan bomba ihbarı büyük paniğe neden oldu. İhbar sonrası Texaslı siyasetçiler bulundukları otelden tahliye edildi. Olaydan sonra açıklamada bulunan siyasetçiler durumlarının iyi olduğunu aktardı.
ABD'nin Illinois eyaletinde kaldıkları otelde bomba olduğu ihbarı üzerine Texaslı siyasetçiler, otelden tahliye edildi.
St. Charles kenti polisinden yapılan açıklamaya göre, Texaslı Demokrat siyasetçilerin kaldığı otele bomba ihbarı geldi.
Bunun üzerine siyasetçiler ve yaklaşık 400 kişi otelden ve bölgeden tahliye edildi.
İHBAR ASILSIZ ÇIKTI
Bölgede arama yapan bomba imha ekipleri herhangi bir şüpheli bulguya rastlamadı.
SİYASETÇİLERDEN AÇIKLAMA
Öte yandan otelde kalan siyasetçiler duruma ilişkin ortak bir basın açıklaması yayımladı.
Siyasetçilerin sabah saatlerinde bomba tehdidi aldıklarının belirtildiği açıklamada, "Biz güvendeyiz, emniyetteyiz ve yılmayız." ifadesi yer aldı.
Açıklamada, yerel yetkililer ve emniyet güçlerine de teşekkür edildi.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sezer Doğru