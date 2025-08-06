Hiroşima felaketinin 80. yıl dönümü: 160 bin kurban anıldı

ABD'nin Japonya'ya karşı gerçekleştirdiği dünyanın ilk atom bombası saldırısının üzerinden 80 yıl geçti. Saldırıda hayatını kaybeden yaklaşık 160 bin kişi, Hiroşima kentinde düzenlenen geleneksel törenle anıldı.

Hiroşima Barış Anıtı Parkı'ndaki törene saldırıda yakınlarını kaybedenler, siyasiler, 200 ülkenin temsilcisi ile Japon halkı katıldı. ABD'ye ait "Little Boy" (Küçük Oğlan) adlı atom bombasının atıldığı 08.15'te sessizliğe bürünen katılımcılar, saldırıda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.

''NÜKLEER SİLAHLAR ULUSAL SAVUNMA İÇİN ŞART''

Törende Barış Deklarasyonu'nu okuyan Hiroşima Belediye Başkanı Kazumi Matsui, 80 yıl önce kentte büyük bir trajedi yaşandığını hatırlatarak günümüzdeki endişe verici gelişmelere dikkat çekti. ABD ve Rusya'nın dünya üzerindeki nükleer savaş başlıklarının yaklaşık yüzde 90'ına sahip olduğunu belirten Matsui, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Orta Doğu'daki kaos, dünya genelinde askeri yığınakları hızlandırıyor. Bu baskı ortamında bazı ülkelerdeki politikacılar ‘nükleer silahlar ulusal savunma için şart' düşüncesini kabullenmeye başlamış durumda. Bu gelişmeler, insanlık tarihinin trajedilerinden çıkarılması gereken dersleri anlamsız kılıyor. Barışın inşası adına büyük emeklerle elde edilen kazanımları yok etme tehlikesi taşıyor" dedi.

''ULUSLAR SADECE KENDİ ÇIKARLARINI DEĞİL, DİĞER ULUSLARI DA DÜŞÜNMELİ''

Nükleer silahsız bir dünya için gençler başta olmak üzere herkesi elini taşın altına koymaya çağıran Matsui, "Gerçekten barışçıl bir dünya için sivil toplumda nükleer silahların kaldırılması yönünde güçlü bir uzlaşı inşa etmeye yönelik daha fazla çaba sarf etmeliyiz. Geleceğin liderleri olacak gençlerimiz, askeri harcamalar, ulusal güvenlik ve nükleer silahlar konusundaki yanlış politikaların insanlık dışı sonuçlar doğurabileceğini kavramalı. Bu bilinçle öne çıkmalı ve tabandan katılımı genişleterek sivil toplumu uzlaşıya doğru yönlendirmeliler" ifadelerini kullandı. İnsanlığın bugüne kadar karşılaşılan birçok sorunu empati yoluyla çözdüğünü hatırlatan Matsui, "Şu açık ki uluslar sadece kendi çıkarlarını değil, diğer ulusların durumunu da düşünmeli" şeklinde konuştu.

''BİR ATOM BOMBASININ NELERE YOL AÇTIĞINI KENDİ GÖZLERİNİZLE GÖRÜN''

Dünya liderlerine seslenen Matsui, "Dar çıkarlar temelinde oluşturulan güvenlik politikalarının uluslararası çatışmaları körüklediğini göremiyor musunuz?" diye sordu. Nükleer silaha sahip olanlar da dahil askeri açıdan güçlü ülkelerin nükleer silahlara olan bağımlılığı terk etmeye yönelik yapıcı diyaloglara katılması gerektiğinin altını çizen Matsui, "Lütfen Hiroşima'yı ziyaret edin. Bir atom bombasının nelere yol açtığını kendi gözlerinizle görün. Hiroşima'nın barışsever ruhunu kalbinizde hissedin ve ardından, diyalog temelli, güvene dayalı bir güvenlik sistemi için hemen görüşmelere başlayın" çağrısında bulundu.

''NÜKLEER SİLAHSIZ DÜNYA ÇABALARINA ÖNCÜLÜK, JAPONYA'NIN TARİHSEL MİSYONUDUR''

Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba ise 80 yıl önce ilk olarak Hiroşima'ya, daha sonra da Nagasaki'ye atılan atom bombalarının 100 binlerce cana mal olduğunu hatırlatarak bu trajedilerin asla bir daha yaşanmaması gerektiğini vurguladı. Japonya'nın 3 nükleer silahsızlanma ilkesine (üretmeme, sahip olmama, ülkeye sokmama) sadık kalarak nükleer silahsız bir dünyaya yönelik uluslararası çabalara öncülük edeceğini ifade eden Ishiba, "Bu, savaşta nükleer yıkımı yaşamış tek ülke olarak Japonya'nın tarihsel misyonudur" dedi.

Dünyadaki endişe verici siyasi ve askeri gelişmeleri işaret eden Ishiba, "Nükleer silahsızlanma yaklaşımları konusunda uluslararası toplum içinde derinleşen görüş ayrılıkları, mevcut güvenlik ortamını daha da zorlaştırmıştır. Ama tam da bu nedenle Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) rejimi altında nükleer savaşsız ve nükleer silahsız bir dünya için tüm gücümüzle çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.

160 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

ABD, dünyanın ilk atom bombası saldırısını 6 Ağustos 1945'te Japonya'nın Hiroşima kentine gerçekleştirmişti. Yaklaşık 160 bin kişinin hayatını kaybettiği Hiroşima saldırısı, 100 binlerce insanın yaralanmasına ve radyasyon kaynaklı hastalıklara maruz kalmasına neden olmuştu. Japonya 9 Ağustos 1945'te ise Nagasaki'yi hedef alan 2'nci atom bombasının hedefi olmuş ve büyük bir yıkımla yüz yüze gelmişti.