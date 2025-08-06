Yolcunun bavulundan çıkanlar polisi bile şaşkına çevirdi! Üstelik ilk değilmiş

İlginç olay, Brezilya'nın Teresepolis bölgesi yakınlarında yaşandı. Rutin yol kontrolü yapan polis ekipleri, şehirlerarası seyreden bir otobüsü durdurdu. Bir yolcunun valizi, otobüsün bagajında arama yapan ekiplerin dikkatini çekti. Kapağı açılan bavulun içinden yüzlerce yavru kaplumbağa çıktı.

YALANI ORTAYA ÇIKTI: BU İLK DEĞİLMİŞ

Suçunu ilk önce inkar eden yolcu, ardından kaplumbağaları başkasına teslim etmek için para karşılığında taşıdığını itiraf etti. Bu suçu ilk kez işlediğini söyleyen yolcunun yalanı kısa süre içinde ortaya çıktı. Polis, aynı kişinin 2015 yılında da benzer bir suçtan yakalandığını ortaya çıkardı.

600 TANE YAVRU KAPLUMBAĞA ÇIKTI

Valizden 600 tane yavru kaplumbağa çıktı. Bazıları susuzluk ve havasızlık nedeniyle ölmüştü. Brezilya Federal Karayolu Polisi, olayla ilgili yaptığı açıklamada kaplumbağaların karaborsadaki birim değerinin yaklaşık 700 real yani yaklaşık 5 bin TL olduğunu bildirdi. Yavru kaplumbağaların nereye gönderileceği belirsizliğini korurken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.