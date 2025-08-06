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Yolcunun bavulundan çıkanlar polisi bile şaşkına çevirdi! Üstelik ilk değilmiş

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yolcunun bavulundan çıkanlar polisi bile şaşkına çevirdi! Üstelik ilk değilmiş
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Brezilya’da şehirlerarası seyahat eden bir yolcunun bavulundan çıkanlar yetkilileri bile şoke etti. Olay, rutin kontrol sırasında fark edilirken polis harekete geçti. 

İlginç olay, Brezilya'nın Teresepolis bölgesi yakınlarında yaşandı. Rutin yol kontrolü yapan polis ekipleri, şehirlerarası seyreden bir otobüsü durdurdu. Bir yolcunun valizi, otobüsün bagajında arama yapan ekiplerin dikkatini çekti. Kapağı açılan bavulun içinden yüzlerce yavru kaplumbağa çıktı. 

Yolcunun bavulundan çıkanlar polisi bile şaşkına çevirdi! Üstelik ilk değilmiş - 1. Resim

YALANI ORTAYA ÇIKTI: BU İLK DEĞİLMİŞ

Suçunu ilk önce inkar eden yolcu, ardından kaplumbağaları başkasına teslim etmek için para karşılığında taşıdığını itiraf etti. Bu suçu ilk kez işlediğini söyleyen yolcunun yalanı kısa süre içinde ortaya çıktı. Polis, aynı kişinin 2015 yılında da benzer bir suçtan yakalandığını ortaya çıkardı.

Yolcunun bavulundan çıkanlar polisi bile şaşkına çevirdi! Üstelik ilk değilmiş - 2. Resim

600 TANE YAVRU KAPLUMBAĞA ÇIKTI

Valizden 600 tane yavru kaplumbağa çıktı. Bazıları susuzluk ve havasızlık nedeniyle ölmüştü. Brezilya Federal Karayolu Polisi, olayla ilgili yaptığı açıklamada kaplumbağaların karaborsadaki birim değerinin yaklaşık 700 real yani yaklaşık 5 bin TL olduğunu bildirdi. Yavru kaplumbağaların nereye gönderileceği belirsizliğini korurken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

Yolcunun bavulundan çıkanlar polisi bile şaşkına çevirdi! Üstelik ilk değilmiş - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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