ABD'de fırtına dehşeti! Evler uçtu elektrikler gitti, ölü sayısı artıyor

ABD'nin Texas, Oklahoma ve Arkansas eyaletlerinde meydana gelen fırtına, bölge halkına dehşeti yaşattı. Yetkililer, şu ana kadar ölü sayısının 11'e ulaştığını belirtti. Öte yandan fırtına dolayısıyla evler hasar gördü, elektrikler kesildi.

ABD'nin Texas, Oklahoma ve Arkansas eyaletlerinde etkili olan fırtına, bölge halkında korku ve paniğe yol açtı. Çok sayıda ev hasar gördü, can kaybı sayısı ise giderek artıyor.

ÇOCUKLAR DA CAN VERDİ

Texas'ın Cooke bölgesi Şerifi Ray Sappington, eyalette etkisini gösteren fırtınaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Hayatını kaybedenlerden 3'ünün aynı aileden olduğunu aktaran Sappington, fırtınada çok sayıda kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı.

ÖLÜ ARTIŞI ENDİŞE VERİCİ

Sappington, ölenlerin arasında 2 ve 5 yaşları arasında iki çocuğun da bulunduğunu kaydetti. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Sappington, ölü sayısının artacağından endişe edildiğini söyledi. Yetkililer, 7 kişinin Texas'ta, 2 kişinin Arkansas'ta ve 2 kişinin de Oklahoma'da, fırtınada hayatını kaybettiğini açıkladı.

PEK ÇOK YER HASAR GÖRDÜ

Yetkililer ayrıca, elektrik hatlarında ve evlerde hasar meydana geldiğini ifade etti. Evlerin çatılarının uçtuğu, elektriklerin kesildiği belirtildi.