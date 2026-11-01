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ABD'de görülmemiş gaf! Milletvekilleri Hint ve Rus savaş gemilerini kendi gemileri sandılar

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ABD'de görülmemiş gaf! Milletvekilleri Hint ve Rus savaş gemilerini kendi gemileri sandılar
Başlık ResmiABDde görülmemiş gaf! Milletvekilleri Hint ve Rus savaş gemilerini kendi gemileri sandılar

ABD Donanması'nın 251. kuruluş yıl dönümü kutlamaları, Amerikan siyasetçilerin yaptığı fotoğraf hatalarıyla alay konusu oldu. ABD'li vali ve milletvekillerinin kendi donanmalarını kutlamak için paylaştıkları görsellerde Hindistan ve Rusya'ya ait savaş gemilerinin bulunduğu ortaya çıktı.

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|
Müzeyyen Bıyık
MÜZEYYEN BIYIK

ABD Donanması'nın 251. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla aralarında eyalet valileri, milletvekilleri ve kamu görevlilerinin de bulunduğu çok sayıda isim, sosyal medya hesaplarından savaş gemilerinin fotoğraflarını paylaşarak kutlama mesajları yayımladı.

Ancak görsellerdeki gemilerin bir kısmının Amerikan donanmasına değil, Hindistan ve Rusya'ya ait olduğu ortaya çıktı.

ABD DONANMASINI HİNT GEMİLERİYLE KUTLADILAR

Georgia Valisi Brian Kemp, ABD Donanması'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla X hesabından bir kutlama mesajı yayımladı.

Kemp, "Ülkemizin kuruluşunun ilk günlerinden bu yana Donanma ülkemizi gözetlemiş ve denizler boyunca özgürlüğü savunmuştur" ifadelerini kullandı.

ABD'de görülmemiş gaf! Milletvekilleri Hint ve Rus savaş gemilerini kendi gemileri sandılar
Başlık ResmiABD'de görülmemiş gaf! Milletvekilleri Hint ve Rus savaş gemilerini kendi gemileri sandılar

Paylaşımına üzerinde "Mutlu Yıllar ABD Donanması" yazan ve üç savaş gemisinin yer aldığı bir görsel ekledi.

Görseli inceleyen Wall Street Journal gazetecisi Dave Brown ise gemilerin ABD'ye ait olmadığını belirleyerek "Bunlar Hint savaş gemileri" paylaşımını yaptı.

FOTOĞRAFIN 2008 YILINDA ÇEKİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Fotoğraftaki savaş gemilerinin Hindistan Donanması'na ait INS Godavari, INS Brahmaputra ve INS Beas fırkateynleri olduğu belirlendi.

Görüntü, ABD ve Hindistan donanmalarının 2008 yılında gerçekleştirdiği Malabar ortak tatbikatı sırasında çekilmişti.

Kuzey Karolina Kongre Üyesi Tim Moore'un da aynı fotoğrafı ABD Donanması'nın kuruluş yıl dönümünü kutlamak için kullandığı ortaya çıktı.

ABD'de görülmemiş gaf! Milletvekilleri Hint ve Rus savaş gemilerini kendi gemileri sandılar
Başlık ResmiABD'de görülmemiş gaf! Milletvekilleri Hint ve Rus savaş gemilerini kendi gemileri sandılar

RUS SAVAŞ GEMİLERİNİ DE ABD'NİN SANDILAR

Ohio Eyalet Temsilcisi Mike Dovilla da Rus savaş gemilerini gösteren bir görselle kutlama yaptı.

ABD Sınır Devriyesi yetkilisi Jeffrey Dinise'nin ise Rus Donanması'na ait Kirov sınıfı bir muharebe kruvazörünün fotoğrafını paylaştı.

San Diego Belediye Başkanı Todd Gloria'nın kullandığı görselde de Sovyet döneminden kalma Mikhail Kutuzov kruvazörü yer aldı.

Freedom Caucus Foundation adlı kuruluşun kutlama görselinde ise Hindistan Donanması'na ait INS Trikand fırkateyninin yer aldığı ifade edildi.

SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDULAR

Amerikan siyasetçilerin paylaşımları da sosyal medyada alay konusu oldu.

Bir kullanıcı, Hint savaş gemilerine gönderme yaparak "Savaş gemilerimiz de buraya H-1B vizesiyle mi geldi?" yorumunda bulundu.

Bir başka kullanıcı ise siyasetçilerin kendi donanmalarına ait gemileri tanıyamamasıyla dalga geçti.

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