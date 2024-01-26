ABD’de iç savaş sesleri! 25 eyalet Teksas'la birleşip Biden hükümetine başkaldırdı

ABD'de Teksas eyaletinin Cumhuriyetçi valisi Greg Abbott'un göçmenler konusunda tavrı, Başkan Joe Biden'ı rahatsız ederken, sınır güvenliği tartışmalarının ardından ülkede gerilim giderek büyüyor. Biden, Teksas Valisi'ne 24 saat süre verirken, 25 eyalet Teksas ile birleşip devlete başkaldıran bir bildiri yayımladı.

ABD'de Biden hükümeti ile Teksas'ın Cumhuriyetçi valisi Greg Abbott arasında başlayan sınır güvenliği tartışmaları iç krize dönüştü. Biden'ın Abbott'a verdiği 24 saatlik sürenin sonuna yaklaşılırken Cumhuriyetçiler tarafından yönetilen 25 eyaletin Valisi de Teksas'a katılıp başkaldırdı.

JİLETLİ TELLER ÜLKEYİ İKİYE BÖLDÜ

Teksas Valisi'nin sınıra ulusal muhafızları aracılığıyla dikenli ve jiletli engeller koymasının ardından, süreç yargıya tanışmış mahkeme yasa dışı göçü önlemek için çekilen tel örgünün, merkezi hükümete bağlı görevliler tarafından kesilebileceğine karar vermişti.

İÇ SAVAŞ KORKUSU

Ancak Teksas Valisi mahkeme kararına karşı çıktı. 25 eyaletle beraber yayınlanan ortak bildiride de Teksas eyaletinin işgal altında olduğu ifade edildi. Teksas Valisi "Bu mücadele Amerika'nın geleceği için" ifadelerini kullanarak federal yetkililerle bir çatışmaya hazırlıklı olduğunu açıkladı.

Ülke adeta ikiye bölünürken, Amerikalıları ise iç savaş korkusu sardı. Biden hükümeti ise Teksas Valisi başkaldırıya son vermezse, eyaletin kontrolünün ulusal muhafızlara geçebileceğini bildirdi.

25 EYALETİN VALİSİNDEN TEKSAS'A DESTEK

ABD merkezli New York Post'ta yer alan habere göre; Cumhuriyetçi Valiler Birliği tarafından yayınlanan bildiride, "Sınırın güvenliğini sağlamak için dikenli tel örgüler de dahil olmak üzere her türlü araç ve stratejiyi kullanma konusunda Vali arkadaşımız Greg Abbott ve Texas Eyaleti ile dayanışma içindeyiz" ifadeleri yer aldı.

Ortak bildiriyi imzalayan 'Cumhuriyetçi Valiler'in birçoğu Texas'a bireysel destek beyanları yayınladı. Bazı valiler, Texas'a yasa dışı göçmen geçişleriyle mücadele için kaynak sağlama sözü verdi.

Öte yandan Teksas Senatörü Ted Cruz da dikenli tel görseli ile yaptığı paylaşımda açık açık Biden hükümetine meydan okuyarak “Gel ve al” ifadelerini kullandı.

ADALET BAKANLIĞI'NDAN TEXAS'A DAVA TEHDİDİ

ABD Adalet Bakanlığı, geçtiğimiz ay eyalet yetkililerinin ülkeye yasa dışı yollardan giren göçmenleri tutuklamasına, hapse atmasına ve sınır dışı etmesine izin veren yeni bir yasayı yürürlüğe koyması halinde Texas'ı dava etmekle tehdit etmişti.

TRUMP'TAN TEXAS'A ASKER GÖNDERİN ÇAĞRISI

Seçimlerde Biden'ın rakibi olan ABD eski Başkanı Donald Trump da tartışmalara dahil olarak, "Tüm Amerikalılar, halkın güvenliğini, bekasını ve egemenliğini korumaya yönelik sağduyulu tedbirlerini desteklemelidir." dedi. Trump açıklamasında, "Tüm eyaletleri, yasadışı kişilerin sınırdan girişini önlemek ve sınırdan geri göndermek için Ulusal Muhafızlarını Texas'a yerleştirmeye ve teşvik ediyoruz." ifadelerini kullandı.