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    • ABD'de 'Teksas' krizi! Ulusal Muhafızlar devreye giriyor

    Teksas öncülüğünde 25 eyaletin Washington'a başkaldırmasının ardından ulusal muhafızlar devreye giriyor. Oklahoma valisi, ulusal muhafızların Teksas eyaletine destek için yola çıkacağını duyurdu.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    ABD&#039;de &#039;Teksas&#039; krizi! Ulusal Muhafızlar devreye giriyor
    Abd, Teksas, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Teksas'ın Meksika sınırına inşa ettiği dikenli tellerin, merkezi yönetim tarafından kesilmesine ya da taşınmasına izin veren Anayasa Mahkemesi kararı sonrasında Teksas başta olmak üzere 25 eyalet Washington'a karşı ayaklandı.

    ULUSAL MUHAFIZLAR TEKSAS'A YOLA ÇIKTI

    Oklahoma valisi Kevin Stitt olaylara ilişkin açıklama yaptı. Oklahoma valisi, ulusal muhafızların Teksas eyaletine destek için yola çıkacağını duyurdu. Stit, gerekirse Federal hükümet ile çatışacaklarını açıkladı.

    "TEKSAS VALİSİ ÇATIŞMAYA HAZIRIZ"

    Teksas Valisi Greg Abbott ise federal yetkililerle bir çatışmaya hazırlıklı olduğunu açıkladı. Greg Abbott "Bu mücadele Amerika'nın geleceği için." dedi.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    AbdTeksas
    Haberler > Dünya > ABD'de 'Teksas' krizi! Ulusal Muhafızlar devreye giriyor
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