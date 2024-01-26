ABD'de 'Teksas' krizi! Ulusal Muhafızlar devreye giriyor

Teksas öncülüğünde 25 eyaletin Washington'a başkaldırmasının ardından ulusal muhafızlar devreye giriyor. Oklahoma valisi, ulusal muhafızların Teksas eyaletine destek için yola çıkacağını duyurdu.

Teksas'ın Meksika sınırına inşa ettiği dikenli tellerin, merkezi yönetim tarafından kesilmesine ya da taşınmasına izin veren Anayasa Mahkemesi kararı sonrasında Teksas başta olmak üzere 25 eyalet Washington'a karşı ayaklandı.

ULUSAL MUHAFIZLAR TEKSAS'A YOLA ÇIKTI

Oklahoma valisi Kevin Stitt olaylara ilişkin açıklama yaptı. Oklahoma valisi, ulusal muhafızların Teksas eyaletine destek için yola çıkacağını duyurdu. Stit, gerekirse Federal hükümet ile çatışacaklarını açıkladı.

"TEKSAS VALİSİ ÇATIŞMAYA HAZIRIZ"

Teksas Valisi Greg Abbott ise federal yetkililerle bir çatışmaya hazırlıklı olduğunu açıkladı. Greg Abbott "Bu mücadele Amerika'nın geleceği için." dedi.