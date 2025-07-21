ABD'de katliam gibi kaza! Aracıyla kalabalığa daldı: Bilanço ağırlaşıyor

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Fernando Ramirez, aracıyla bir grup kalabalığın içine daldı. Feci kazada çok sayıda kişi yaralanırken kalabalığın içinden çıkan silahlı bir saldırgan, Ramirez’e ateş ederek 29 yaşındaki adamı yaraladı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

ABD’nin Los Angeles şehrinde katliam gibi bir kaza yaşandı. Fernando Ramirez, bir eğlence mekanına girmek için sıra bekleyen bir grup insanın arasına aracıyla daldı.

36 KİŞİ YARALANDI

CBC News’in haberine göre, olayda 36 kişi yaralandı. Kazadan kısa süre sonra kalabalığın içinden bir kişi, 29 yaşındaki adama ateş ederek yaraladı.

SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, genç sürücünün, çok sayıda suçtan sabıkalı olduğu ortaya çıktı.

Polis Ben Fernandes olaya ilişkin dün yaptığı açıklamada, Ramirez'in 2019 yılında bir marketin dışında bir adama saldırdığını, 2020'de de hapis cezasına çarptırıldığını söyledi. Cumartesi günkü kaza sırasında şartlı tahliyede olduğu belirtilen şüphelinin kazadan önce mi yoksa sonra mı vurulduğu ise henüz netlik kazanmadı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.