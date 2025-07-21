Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > ABD'de katliam gibi kaza! Aracıyla kalabalığa daldı: Bilanço ağırlaşıyor

ABD'de katliam gibi kaza! Aracıyla kalabalığa daldı: Bilanço ağırlaşıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kaliforniya, Los Angeles, Kaza, Kurtarma, Suç, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Fernando Ramirez, aracıyla bir grup kalabalığın içine daldı. Feci kazada çok sayıda kişi yaralanırken kalabalığın içinden çıkan silahlı bir saldırgan, Ramirez’e ateş ederek 29 yaşındaki adamı yaraladı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

ABD’nin Los Angeles şehrinde katliam gibi bir kaza yaşandı. Fernando Ramirez, bir eğlence mekanına girmek için sıra bekleyen bir grup insanın arasına aracıyla daldı. 

36 KİŞİ YARALANDI

CBC News’in haberine göre, olayda 36 kişi yaralandı. Kazadan kısa süre sonra kalabalığın içinden bir kişi, 29 yaşındaki adama ateş ederek yaraladı. 

SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, genç sürücünün, çok sayıda suçtan sabıkalı olduğu ortaya çıktı. 

Polis Ben Fernandes olaya ilişkin dün yaptığı açıklamada, Ramirez'in 2019 yılında bir marketin dışında bir adama saldırdığını, 2020'de de hapis cezasına çarptırıldığını söyledi. Cumartesi günkü kaza sırasında şartlı tahliyede olduğu belirtilen şüphelinin kazadan önce mi yoksa sonra mı vurulduğu ise henüz netlik kazanmadı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? TCMB faiz kararı için geri sayım başladıMüjdeyi Bakan Işıkhan duyurdu: Tamamı yerli üretim 12 ilaç geri ödeme listesinde
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD’li Senatör Graham Putin’e ‘sıran geliyor’ diye bağırdı! Çin, Hindistan ve Brezilya da hedefte - DünyaABD’li Senatör Putin’e ‘sıran geliyor’ diye bağırdı!Sosyal medya bunu konuşuyor! Filistin bayraklı protesto gündeme bomba gibi düştü! ''Muazzam görüntüler...'' - DünyaKraliyet sahnesinde açtı, arbede yaşandıKiev’de kan donduran saldırı! Polonya sınırında savaş uçakları havalandı! - DünyaPolonya sınırında savaş uçakları havalandı!Çin'i tayfun vurdu! Yüzlerce kişi geçici sığınaklara sığındı: 80 bin yolcu... - DünyaYüzlerce kişi geçici sığınaklara sığındı: 80 bin yolcu...İşgalci ordusu Gazze’ye yeni kara operasyonunu başlatmaya hazırlanıyor! - Dünyaİşgalci ordusundan yeni kara operasyonu!Tişörte basılan ilan hayatını kararttı! Telefonları susmuyor - DünyaBu ilan hayatını kararttı! Telefonları susmuyor
Sonraki Haber Yükleniyor...