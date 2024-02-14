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    • ABD'de panik! Rusların geliştirdiği gizli silah için 'ulusal güvenlik alarmı' verildi

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    ABD&#039;de panik! Rusların geliştirdiği gizli silah için &#039;ulusal güvenlik alarmı&#039; verildi

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Temsilciler Meclisi İstihbarat Başkanı Mike Turner, güvenlik tehdidine ilişkin belirsiz bir "bilgi"ye atıfta bulunarak "müttefiklerin" yardımını almak için Biden yönetimine bilgi gizliliğinin kaldırılması çağrısında bulundu. Tehdidin ise Rusya'nın geliştirdiği yeni bir gizli silah olduğu iddia ediliyor.

    ABD'de Temsilciler Meclisi İstihbarat Başkanı Mike Turner'ın 'güvenlik tehdidi' açıklaması büyük paniğe neden oldu.

    Turner, Biden'dan Kongre ve müttefiklerin, bu tehdide cevap vermesi ve gerekli eylemleri açıkça tartışabilmesi için tüm bilgileri paylaşmasını istedi.

    "CİDDİ BİR SORUN"

    Tehdidi bilen Demokrat kaynak, NBC News'e "Bu istikrarsızlaşmaya ve ulusal güvenlik tehdidine yol açabilecek ciddi bir sorundur." dedi. Bunu "potansiyel bir dış tehdit" olarak nitelendirdi ancak tehdidin nereden geldiğini söylemedi.

    PANİĞİN SEBEBİ RUSYA'NIN YENİ SİLAHI

    Öte yandan ABD'deki paniğin Rusya'nın geliştirdiği yeni bir gizli silahtan kaynaklandığı iddia edildi. 

    ABD'de panik! Rusların geliştirdiği gizli silah için 'ulusal güvenlik alarmı' verildi

    CNN'e konuşan bir ABD İstihbarat yetkilisi  ulusal güvenlik tehdidinin "oldukça endişe verici ve istikrarı bozucu" bir Rus yeteneği olduğunu söyledi.

    Ayrıntılar geliyor... 

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Dünya > ABD'de panik! Rusların geliştirdiği gizli silah için 'ulusal güvenlik alarmı' verildi
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