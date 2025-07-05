ABD’de sel felaketi: Çok sayıda ölü var! 20’den fazla çocuk kayboldu

ABD’de sağanak yağış kabusa dönüştü. Teksas’ta meydana gelen selde onlarca kişi öldü, nehir kıyısındaki kampta 20’den fazla çocuğa ulaşılamıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde etkili olan sağanak yağışlar faciaya dönüştü. Şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde en az 24 kişi hayatını kaybetti. Kurtarma ekipleri, nehir kenarındaki kamp alanında kaybolan 20 kız çocuğunu arıyor.

Yetkililer, San Antonio'nun kuzeybatısındaki Kerr County'de felaketin boyutlarını gözler önüne serdi. Bölge şerifi Larry Leitha yaptığı basın toplantısında "Şu anda yaklaşık 24 ölü var" dedi.

Kerr County Şerifliği, "hala kayıp olan çocuklar" olduğunu ve toplamda 23 ila 25 kişiden haber alınamadığını açıkladı.

NEHİR 45 DAKİKADA 8 METRE TAŞTI

Sular altında kalan Guadalupe Nehri kıyısındaki Camp Mystic isimli yaz kampında 750 çocuğun bulunduğu paylaşıldı. Nehir, 45 dakika içinde 8 metre yükseldi.

Teksas Vali Yardımcısı Dan Patrick "yaklaşık 23 kız çocuğu kayıp" ifadesini kullanarak durumun ciddiyetine dikkat çekti.

"Bu onların kaybolduğu anlamına gelmiyor, bir ağacın altında olabilirler, iletişimsiz olabilirler" dedi.

TRUMP: FELAKET KORKUNÇ, BU ŞOK EDİCİ

ABD Başkanı Donald Trump felaketle ilgili sert ifadeler kullandı.

"Sel felaketi korkunç. Bu şok edici" diyen Trump, Teksas'ın federal yardımı alacağını doğrulayarak "Evet, elbette, bununla ilgileneceğiz. Vali ile birlikte çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

500 KİŞİLİK DEV KURTARMA OPERASYONU

Eyalet genelinde yaklaşık 500 kurtarma personeli ve 14 helikopter seferber edildi.

Teksaslı askeri yetkili Tümgeneral Thomas Suelzer, "En az 237 kişi kurtarıldı veya tahliye edildi, 167 kurtarma ise helikopterle yapıldı" dedi.

Freeman Martin ise "Bu sabah hava koşulları nedeniyle içeri girmekte zorlandık. Gün ilerledikçe hava düzeldi ve daha fazla kurtarma yapabildik, bu yarın da devam edecek" diyerek felaketi "kitlesel kayıp olayı" olarak tanımladı.

EVLER VE AĞAÇLAR SULARA KAPILDI

Sosyal medyada yayılan videolar, 12 inç (30 cm) yağmurun bir gecede nehirleri taşırdığını, Kerr County'nin yıllık yağış ortalamasının üçte birine denk suyun bir anda boşaldığını gösteriyor.

Evler ve dev ağaçlar sulara kapılarak sürüklendi.

ABBOTT: HERKES KURTARILANA KADAR DURMAYACAĞIZ

Teksas Valisi Greg Abbott bölgeyi "afet bölgesi" ilan etti. X hesabından paylaştığı videoda, sel sularının içinden bir kurtarıcının helikopterle aldığı bir kazazedeyi göstererek "Herkes kurtarılana kadar durmayacağız" mesajını verdi.

Teksas Ulusal Muhafızları ve ABD Sahil Güvenliği de kurtarma çalışmalarına katıldı.

YENİ SEL DALGASI UYARISI

Kamu güvenliği yetkilileri "başka bir dalga" olabileceğini belirterek uyardı: "Bu bugün sona ermeyecek."

Kerr County yetkilileri ise selin bu kadar şiddetli olacağını öngörmediklerini açıkladı.

Kerr İlçesi Yargıcı Rob Kelly "Bu selin geleceğini bilmiyorduk" dedi ve ekledi: "Guadalupe Nehri, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en tehlikeli nehir vadisi."

İKLİM KRİZİ FELAKETİ BÜYÜTÜYOR

Uzmanlar, insan kaynaklı iklim değişikliğinin aşırı hava olaylarını daha sık ve yıkıcı hale getirdiğine dikkat çekti.

Geçen ay San Antonio'daki selde en az 10 kişi hayatını kaybetmişti.

New Jersey'de de cuma günü "şiddetli fırtına" sırasında bir ağacın araçların üzerine düşmesiyle iki kişi öldü.