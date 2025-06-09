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ABD'de seyahat yasağı şoku! 12 ülke vatandaşının girmesi "tamamen" yasaklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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ABD&#039;de seyahat yasağı şoku! 12 ülke vatandaşının girmesi &quot;tamamen&quot; yasaklandı
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump'ın 12 ülkenin vatandaşlarına ABD'ye girişi tamamen yasaklayan ve 7 ülkeye kısıtlama getiren yeni göçmen kararnamesi yürürlüğe girdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın göçmenlik ve ulusal güvenlik konularında benimsediği sert ve tartışmalı politikalar uluslararası alanda yankı uyandırmaya devam ediyor.

ABD'de seyahat yasağı şoku! 12 ülke vatandaşının girmesi

"12 ÜLKEYE TAM, 7 ÜLKEYE KISITLI YASAK"

Trump’ın geçtiğimiz hafta imzaladığı 12 ülkenin vatandaşlarının ülkeye girişini tamamen yasaklayan ve 7 ülkeye yönelik kısmi kısıtlamalar getiren kararname bugün yürürlüğe girdi.

"Amerika Birleşik Devletleri'ni Yabancı Teröristlerden ve Diğer Ulusal Güvenlik ve Kamu Güvenliği Tehditlerinden Korumak İçin Yabancı Uyrukluların Girişinin Sınırlandırılması" adlı kararnameye göre, Afganistan, Myanmar, Çad, Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşlarının ABD’ye girişi tamamen yasaklandı. Burundi, Küba, Laos, Sierra Leone, Togo, Türkmenistan ve Venezuela’dan gelen vatandaşlar ise vizeye başvuracak ve ciddi güvenlik taramalarına tabi tutulacak.

İkameti ABD’de bulunanlar, seyahat yasağından etkilenmeyen ülkelerden çifte vatandaşlığa sahip olanlar, özel göçmen vizesine sahip Afganistan vatandaşları, İran’da zulümle karşılaşan etnik ve dini azınlıklara verilen vizeye sahip olanlar ve 2026 Dünya Kupası ile 2028 Olimpiyatları gibi büyük spor etkinlikleri için seyahat edecek olan sporcular, yasaklardan etkilenmeyecek.

ABD'de seyahat yasağı şoku! 12 ülke vatandaşının girmesi

"BAŞKAN TRUMP, ABD'LİLERİ KORUMA SÖZÜNÜ YERİNE GETİRİYOR"

Beyaz Saray Basın Sekreter Yardımcısı Abigail Jackson perşembe günü yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Trump, ABD’lileri ülkemize gelip bize zarar vermek isteyen tehlikeli yabancı aktörlerden koruma sözünü yerine getiriyor. Bu mantıklı kısıtlamalar, uygun güvenlik soruşturması yapılmayan, vize süresini aşma oranı yüksek olan veya kimlik ile tehditlere ilişkin bilgilerini paylaşmayan ülkeleri kapsamaktadır" ifadelerini kullanmıştı.

TRUMP'IN İLK DÖNEMİNDE BENZER BİR YASAK GETİRMİŞTİ

Başkan Trump, ilk görev döneminde de çoğunluğu Müslüman olan 7 ülkeden gelen yolculara yönelik seyahat yasağı uygulamış, bu karar ciddi tartışmalara neden olmuştu. Bu uygulama, 2021’de göreve gelen Başkan Joe Biden tarafından iptal edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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