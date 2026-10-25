ABD'de üniversitenin mezuniyet eğlencesi kanlı bitti! 11 kişi vuruldu

ABD’nin Florida eyaletindeki Florida A&M Üniversitesi yakınlarında düzenlenen mezuniyet partisinde çıkan tartışma, silahlı saldırıya dönüştü. Olayda aralarında 11 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu 11 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun kritik, üçünün ise ağır olduğu bildirildi. Saldırının ardından polis ekipleri şüphelileri yakalamak için geniş çaplı arama başlattı.

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ABD’nin Florida eyaletinin Tallahassee kentindeki Florida A&M Üniversitesi’nde cumartesi gecesi düzenlenen mezuniyet partisi, silahlı saldırıyla sona erdi.

PANİKLE KAÇIŞIRKEN VURULDULAR

Bragg Memorial Stadyumu yakınlarında yaşanan olayda, iki veya üç kişi arasında çıkan tartışmanın ardından silah sesleri duyuldu. New York Post’un aktardığına göre, olay sırasında bölgede bulunan kalabalık panik içinde kaçışırken 11 kişi vuruldu.

Tallahassee Polis Şefi Lawrence Revell, oalyın sebebinin henüz netlik kazanmadığını belirterek, “Kişiler arasında bir tartışma yaşandı. Tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Ancak bunun iki veya üç kişi arasında yaşanan münferit bir olay olduğuna inanıyoruz” dedi.

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YARALILARIN EN KÜÇÜĞÜ 11 YAŞINDA

Olayda can kaybı yaşanmazken, yaralananların en küçüğünün 11 yaşında olduğu açıklandı. Yaralılardan birinin durumunun kritik, üçünün ise ağır olduğu bildirildi. Silahlı saldırı sırasında kaçmaya çalışırken yaralanan bir kişinin ise yaşlı bir kadın olduğu belirtildi.

"SAĞIMA DÖNDÜM, YERDE YATAN BİRİNİ GÖRDÜM"

Görgü tanıkları, futbol stadyumunun çevresinde insanların bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı sırada büyük bir kargaşa yaşandığını anlattı. Üniversite öğrencisi Jayden Dubois, WCTV’ye yaptığı açıklamada, “Birkaç silah sesi ve bir kalabalık koşuşturma duyduk. Biraz ezilmiştim, ayağa kalktığımda sağa döndüm ve yerde yatan birini gördüm” ifadelerini kullandı.

Silahlı saldırının ardından üniversite yönetimi, kampüsün güvenli olduğunu açıkladı. Tallahassee Polis Departmanı da Facebook üzerinden yaptığı duyuruda, soruşturma devam ederken bölge sakinlerine olay yerinden uzak durmaları çağrısında bulundu.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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