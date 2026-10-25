Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Dünya

ABD'de üniversitenin mezuniyet eğlencesi kanlı bitti! 11 kişi vuruldu

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

ABD’nin Florida eyaletindeki Florida A&M Üniversitesi yakınlarında düzenlenen mezuniyet partisinde çıkan tartışma, silahlı saldırıya dönüştü. Olayda aralarında 11 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu 11 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun kritik, üçünün ise ağır olduğu bildirildi. Saldırının ardından polis ekipleri şüphelileri yakalamak için geniş çaplı arama başlattı.

Kaydet
|
Zeynep Erdivanlı
ZEYNEP ERDİVANLI

ABD’nin Florida eyaletinin Tallahassee kentindeki Florida A&M Üniversitesi’nde cumartesi gecesi düzenlenen mezuniyet partisi, silahlı saldırıyla sona erdi.

PANİKLE KAÇIŞIRKEN VURULDULAR

Bragg Memorial Stadyumu yakınlarında yaşanan olayda, iki veya üç kişi arasında çıkan tartışmanın ardından silah sesleri duyuldu. New York Post’un aktardığına göre, olay sırasında bölgede bulunan kalabalık panik içinde kaçışırken 11 kişi vuruldu.

Tallahassee Polis Şefi Lawrence Revell, oalyın sebebinin henüz netlik kazanmadığını belirterek, “Kişiler arasında bir tartışma yaşandı. Tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Ancak bunun iki veya üç kişi arasında yaşanan münferit bir olay olduğuna inanıyoruz” dedi.

ABD'de üniversitenin mezuniyet eğlencesi kanlı bitti! 11 kişi vuruldu
Başlık ResmiABD'de üniversitenin mezuniyet eğlencesi kanlı bitti! 11 kişi vuruldu

YARALILARIN EN KÜÇÜĞÜ 11 YAŞINDA

Olayda can kaybı yaşanmazken, yaralananların en küçüğünün 11 yaşında olduğu açıklandı. Yaralılardan birinin durumunun kritik, üçünün ise ağır olduğu bildirildi. Silahlı saldırı sırasında kaçmaya çalışırken yaralanan bir kişinin ise yaşlı bir kadın olduğu belirtildi.

"SAĞIMA DÖNDÜM, YERDE YATAN BİRİNİ GÖRDÜM"

Görgü tanıkları, futbol stadyumunun çevresinde insanların bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı sırada büyük bir kargaşa yaşandığını anlattı. Üniversite öğrencisi Jayden Dubois, WCTV’ye yaptığı açıklamada, “Birkaç silah sesi ve bir kalabalık koşuşturma duyduk. Biraz ezilmiştim, ayağa kalktığımda sağa döndüm ve yerde yatan birini gördüm” ifadelerini kullandı.

Silahlı saldırının ardından üniversite yönetimi, kampüsün güvenli olduğunu açıkladı. Tallahassee Polis Departmanı da Facebook üzerinden yaptığı duyuruda, soruşturma devam ederken bölge sakinlerine olay yerinden uzak durmaları çağrısında bulundu.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

ÖNERİLEN HABERLER
Trump, Florida
DÜNYA

Trump, Florida'da oy kullandı! Gözler 3 Kasım'da
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.