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ABD'den 6 Ocak Kongre baskını için Trump hakkında yeni karar

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ABD&#039;den 6 Ocak Kongre baskını için Trump hakkında yeni karar

Dünya Haberleri

ABD'de 6 Ocak 2020'de yaşanan Kongre baskınına ilişkin eski başkan Trump hakkında mahkeme karar verdi. ABD Yüksek Mahkemesi, 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü ve 2020 başkanlık seçimlerine müdahale iddiaları için Donald Trump'ın "bazı konularda dokunulmazlığı" olduğuna hükmetti. Mahkeme Trump'ın kişisel eylemlerinde ise dokunulmazlığa sahip olmadığına karar verdi.

Trump ve Biden 2020 seçimlerinin ardından 2024 yılı seçimleri için bir kez daha kozlarını paylaşacak. Geçtiğimiz günlerde canlı yayında yaşanan düelloda Trump rakibi Biden'a karşı açık ara üstünlük sağlarken, ABD Yüksek Mahkemesi, 2020 seçimlerinde yaşanan Kongre Baskını için Trump hakkında yeni kararını açıkladı.

TRUMP'IN 6 OCAK OLAYLARINDA DOKUNULMAZLIK HAKKI

Mahkeme 6 Ocak'ta ABD Kongresine gerçekleşen baskında rolü ve seçimlere müdahale iddiaları için Trump'ın  bazı konularda dokunulmazlığı olduğuna kişisel konularda ise bu hakkının olmadığına hükmetti.

Trump'ın mahkemeye yaptığı, hakkındaki iddialara karşı "Başkanlık dokunulmazlığı" olduğu yönündeki başvurusunu değerlendiren ABD Yüksek Mahkemesi yargıçları 3'e karşı 6 oyla karar aldı. 

RESMİ OLMAYAN EYLEMLERDE DOKUNULMAZLIK YOK

Yüksek Mahkeme Başkanı yargıç John Roberts, kararda, "Güçlerin ayrı olduğu anayasal yapımız altında, başkanlık yetkisinin niteliğinin, eski bir başkanın görev süresi boyunca resmi eylemlerinden dolayı cezai kovuşturmaya karşı kısmi dokunulmazlığa sahip olmasını gerektirdiği sonucuna vardık." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı'nın kanunların üstünde olmadığını belirten Robert, "Başkan'ın resmi olmayan eylemleri nedeniyle dokunulmazlığı yoktur ve yaptığı her şey resmi değildir. Başkan, kanunların üstünde değildir." ifadelerine yer verdi.

DAVA BÖLGE MAHKEMESİNDE DEVAM EDECEK

Robert, kararı alt bölge federal mahkemesine göndereceklerini belirterek, "Buna göre, Trump'ın bu alandaki davranışının resmi mi yoksa gayriresmi mi olarak nitelendirilip nitelendirilmeyeceğini ilk etapta belirlemesi için Bölge Mahkemesi'ne gönderiyoruz." bilgisini paylaştı.

Yüksek Mahkeme'nin verdiği kararın, Trump'ın ilgili suçlamaların hangilerinden muaf olup olmayacağının belirlenmesi için düzenlenmesi gerekecek ek brifing ve duruşmalar ile yargılama tarihini daha da erteleyeceği yorumlarına neden oldu.

Öte yandan 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü ve 2020 Başkanlık seçimlerine müdahale suçlamalarıyla hakkında dava açılan Trump, görevdeyken işlediği eylemlerin "Başkanlık dokunulmazlığı" kapsamına girdiğini savunarak davanın iptali için Yüksek Mahkeme'ye başvurmuştu.

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