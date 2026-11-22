ABD, İran ve Yemen'deki Husilerin bölge ülkelerine yönelik saldırılarının artması üzerine Bahreyn'deki vatandaşlarına en üst düzeyde teyakkuzda olmaları çağrısında bulundu.

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ABD, İran ve Yemen'deki Husilerin bölge ülkelerine yönelik saldırılarının artması üzerine Bahreyn'de bulunan vatandaşlarına güvenlik uyarısında bulundu. Washington yönetimi, vatandaşlarından en üst düzeyde teyakkuzda olmalarını istedi.

İran'ın dün Bahreyn'e düzenlediği ve 2 kişinin yaralandığı saldırıların ardından yapılan uyarı, ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Bürosunun sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Açıklamada, "Husilerin saldırılarında yaşanan artış ve İran'ın bölgedeki ABD'li yetkilileri ve hükümet tesislerini hedef alma çabaları nedeniyle Bahreyn'deki ABD vatandaşlarının en üst düzeyde teyakkuzda olmaları gerektiği" belirtildi.

İran'ın Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD hedeflerini vurduğu, Husilerin ise Suudi Arabistan'a saldırı düzenlediği hatırlatılan açıklamada, ABD vatandaşlarından uçuşlarda yaşanabilecek aksaklıklara ve hava sahalarının kapanması ihtimaline karşı dikkatli olmaları istendi.

İRAN, ABD ÜSLERİNDEKİ RADARLARIN VURULDUĞUNU DUYURMUŞTU

İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün Bahreyn'deki iki ABD üssünde konuşlu Patriot hava savunma sistemlerine ait iki radarın insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle vurulduğunu açıklamıştı.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı da İran'ın ülkeye yönelik saldırılarında 2 kişinin yaralandığını, yaralılardan birinin sağlık durumunun kritik olduğunu bildirmişti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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