İran, ABD'ye gözdağı veren gövde gösterisinde aynı anda iki sıvı yakıtlı füzeyi ateşleyebilen yeni füze fırlatıcısını tanıttı. Yer altı füze üssünde incelemelerde bulunan üst düzey komutanlar, askeri kapasitelerinin arttığını belirterek ABD'ye meydan okudu.

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İran, ABD'ye yönelik askeri gövde gösterisine bir yenisini ekleyerek aynı anda iki sıvı yakıtlı füze ateşleyebilen yeni fırlatma sistemini kamuoyuna tanıttı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, aynı anda iki sıvı yakıtlı füze fırlatma kapasitesine sahip yeni sistem ilk kez sergilendi. Devlet televizyonunda yayımlanan görüntülerde, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Ahmed Vahidi ile Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Mecid Musavi'nin yer altındaki bir füze üssünü ziyaret ettiği görüldü.

İki komutanın, füzeler, fırlatıcılar ve çeşitli askeri teçhizatla donatılmış uzun tünellerde bir aracın üzerinde ilerlediği anlar da görüntülere yansıdı.

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KOMUTANLARDAN ABD'YE SERT MESAJLAR

AFP'nin haberine göre; incelemeler sırasında açıklamalarda bulunan Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Ahmed Vahidi, ABD'ye yönelik meydan okuyan ifadeler kullandı.

Vahidi, "Düşmanımızın uğradığı zarar sadece başlangıç. Onların aşağılanmasına tanıklık edeceğiz" dedi.

Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Mecid Musavi de İran'ın askeri kapasitesinin son iki çatışma sürecinde geliştiğini belirterek, "Kapasitemiz son iki çatışma sürecinde büyüdü ve yüksek performanslı silahlarımız düşmanı korkutabilecek seviyede" ifadelerini kullandı.

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İRAN'IN YER ALTI FÜZE ÜSLERİ GÜNDEMDE

Yeni füze sisteminin tanıtımı, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan Orta Doğu'daki savaşın devam ettiği bir dönemde gerçekleşti. Söz konusu saldırılarda İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney hayatını kaybetmişti.

İran, saldırılara karşılık olarak bölgedeki çeşitli ülkelere füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlemiş, Lübnan, Yemen ve Irak'ta desteklediği silahlı gruplar da çatışmalara dahil olmuştu.

Savaşın en yoğun döneminde ABD ve İsrail, İran'ın füze kapasitesini hedef alan saldırılar düzenlemiş ve nükleer tesislerini yeniden vurmuştu. Ancak saldırıların yol açtığı hasarın boyutu henüz netlik kazanmadı.

Tahran yönetimi, bu ayın başlarında da balistik ve seyir füzeleri ile fırlatma sistemlerinin bulunduğu başka bir yer altı füze üssünü kamuoyuna tanıtmıştı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: HABER MERKEZİ

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