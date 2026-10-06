Fransa'da iki haftadır devam eden öğrenci protestolarında tansiyon düşmüyor. Binlerce kişinin gözaltına alındığı ve yüzlerce kişinin yaralandığı gösteriler nedeniyle ABD'nin Fransa Büyükelçiliği, ülkedeki Amerikan vatandaşlarına uyarı yayımladı. Amerikalılardan gösterilerin düzenlendiği bölgelerden uzak durmaları istenirken, İran da Paris yönetimini protestolara yaklaşımı nedeniyle "çifte standart" uygulamakla suçladı.

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Fransa'da eğitim koşullarına tepki olarak başlayan öğrenci protestolarında tansiyon düşmüyor. Öğretmen ve personel eksikliği, kalabalık sınıflar, kötü durumdaki okul binaları ve kaynak yetersizliği nedeniyle başlayan gösteriler ülkenin birçok kentine yayıldı.

Protestoların bazı bölgelerde şiddet olaylarına dönüşmesi üzerine ABD'nin Fransa Büyükelçiliği ve konsoloslukları ülkedeki Amerikan vatandaşlarını uyardı.

Amerikalılardan gösterilerin düzenlendiği bölgelerden uzak durmaları, alternatif güzergahlar belirlemeleri ve Fransız makamlarından gelecek açıklamaları yakından takip etmeleri istendi.

ABD'den Fransa'ya seyahat uyarısı! Protestolarda 6 bin kişi gözaltına alındı

ABD Büyükelçiliğinin güvenlik uyarısında öğrenci protestolarının "şiddet içeren bir hal aldığı" ifade edildi.

Amerikan vatandaşlarına gösterilerin düzenlendiği bölgelerden kaçınmaları, seyahatleri için ekstra süre ayırmaları ve polis ile yerel medyadan yapılacak güncellemeleri takip etmeleri tavsiye edildi.

260 BİNDEN FAZLA KİŞİ SOKAĞA ÇIKTI

Lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra öğretmenler, veliler ve sendikalar da ülkenin birçok kentinde düzenlenen eylemlere katılmıştı.

Protestolar 6 Ekim'de yeni bir kitlesel eylem dalgasına dönüştü. CGT'nin açıkladığı verilere göre, Paris hariç Fransa genelinde saat 13.30 itibarıyla 260 binden fazla kişi gösterilere katıldı. Paris'teki yürüyüş ise öğleden sonra başladı.

İçişleri Bakanlığının daha erken saatlerdeki verilerine göre ise sabah başlayan kortejlerde yaklaşık 86 bin kişi yer aldı.

Paris'teki yürüyüşe 20 bin ila 40 bin kişinin katılması bekleniyordu.

Toulouse, Lille, Rennes ve Nîmes dahil çok sayıda kentte öğrenciler, öğretmenler, veliler ve sendikalar sokaklara çıktı. Rennes'de gösterilerin son bölümünde tansiyon yükselirken polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı.

ABD'den Fransa'ya seyahat uyarısı! Protestolarda 6 bin kişi gözaltına alındı

6 BİNDEN FAZLA GÖZALTI, 715 POLİS YARALI

Fransa'daki gösterilerin bilançosu da ağırlaştı. Son verilere göre hareketin başlangıcından bu yana 6 bin 59 kişi gözaltına alındı. 715 polis ile 215 öğrenci yaralandı.

Başbakan Sebastien Lecornu ayrıca olaylarda 85 eğitim çalışanının yaralandığını, bunlardan 34'ünün müdür veya müdür yardımcısı olduğunu açıkladı.

Lecornu, eğitim çalışanları açısından ortaya çıkan tabloyu "onlarca yılın en ağır bilançosu" olarak tasvir etti.

891 LİSEDE EĞİTİM AKSADI

Protestolar Fransa'daki eğitim sistemini de önemli ölçüde etkiledi. Milli Eğitim Bakanlığının verilerine göre ülkedeki 3 bin 700 lisenin 891'inde dersler çeşitli nedenlerle tamamen veya kısmen askıya alındı.

Öğrenci örgütleri eylemlerin devam edeceğini duyurdu. FAGE Başkanı Suzanne Nijdam, eğitim alanındaki taleplerinin karşılanması için 10 milyar avroluk kaynak istediklerini açıkladı.

Öğrenci örgütleri, okulların yenilenmesi, personel alımı ve eğitim sistemindeki çeşitli değişiklikleri kapsayan 10 maddelik talep listesi hazırladı.

"HER YERDE HAMAMBÖCEKLERİ VE FARELER VAR"

Öğrencilerin tepkisinin merkezinde okulların fiziki şartları ve eğitim sistemindeki kaynak yetersizliği bulunuyor.

Özellikle Paris'in kuzeyindeki Saint-Denis bölgesindeki öğrenciler, okul binalarının kötü durumda olduğunu, öğretmen açığı yaşandığını ve bakım çalışmalarının yetersiz kaldığını dile getirdi.

Reuters'a konuşan 17 yaşındaki Fadila, okulundaki şartları anlatırken, "Okulda her yerde hamamböcekleri ve fareler var" dedi. Öğrenci ayrıca sınıfların sıcak havalarda bunaltıcı, kış aylarında ise aşırı soğuk olduğunu anlattı.

Başbakan Lecornu da okul binalarının durumu, eğitim sistemi ve öğrencilerin geleceğine ilişkin çeşitli çalışmalar yapılacağını açıklarken, gelecek yıl milli eğitim bütçesinin 1,2 milyar avro artırılacağını duyurdu.

İRAN'DAN FRANSA'YA "ÇİFTE STANDART" SUÇLAMASI

Fransa'daki protestolar uluslararası alanda da tartışma konusu oldu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Paris yönetimini protesto hakkı konusunda "çifte standart" uygulamakla suçladı.

Bekayi, Fransa'nın İran'daki protestolara yönelik yaklaşımı ile kendi ülkesindeki öğrenci gösterilerine verdiği tepkiyi karşılaştırarak, "İnsan hakları ve gösteri hakkı evrensel prensiplerdir" dedi.

İranlı sözcü, Fransız yönetiminin İran'daki gösterilere ilişkin söylemi ile Fransız güvenlik güçlerinin öğrenci eylemlerine müdahalesi arasında çelişki bulunduğunu ileri sürdü.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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