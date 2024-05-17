ABD'den Gazze limanı açıklaması... İlk yardım faaliyeti gerçekleştirildi

İsrail savaş uçakları gece boyu Gazze'ye bomba yağdırdı, çok sayıda ölü var

İsrail savaş uçakları gece boyu Gazze'ye bomba yağdırdı, çok sayıda ölü var

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Gazze'nin kuzeyine yardım faaliyetlerinde kullanılması için inşa edilen limanın yapımının tamamlandığını ve bölgeye liman üzerinden ilk yardımın sağlandığını açıkladı.

Gazze Şeridi için ihtiyaç duyulan yardımı taşıyan kamyonlar, İsrail'in sınır geçişlerine getirdiği kısıtlamalar ve şiddetli çatışmaların gıda ve diğer malzemelerin buradaki insanlara ulaşmasını engellemesi nedeniyle Cuma günü ilk kez ABD'nin yeni inşa edilen yüzer iskelesinden kuşatma altındaki Gazze'ye sevk edildi.

Sevkiyat, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürdüğü ve güneydeki Refah kentine baskıyı artırdığı bir dönemde gerçekleşti.

KARADAN YAPILAN YARDIMLARIN YERİNE GEÇEMEYECEK

Ancak ABD ve yardım grupları, iskele projesinin Gazze'ye ihtiyaç duyulan tüm yiyecek, su ve yakıtı getirebilecek karadan yapılan teslimatların yerine geçemeyeceği konusunda da uyarıyor. Savaştan önce ortalama günde 500'den fazla kamyon Gazze Şeridi'ne giriş yapıyordu.

Operasyonun başarısı, saldırı riski, lojistik engeller ve İsrail'in Gazze Şeridi'ni abluka altına alması nedeniyle kamyonların çalışması için artan yakıt sıkıntısı nedeniyle risk altında.

Yerel sağlık yetkilileri, İsrail'in o tarihten bu yana saldırılarında Gazze Şeridi'nde 35.000'den fazla Filistinlinin öldüğünü, Batı Şeria'da ise yüzlerce Filistinlinin öldürüldüğünü söylüyor.

ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, ilk yardımın sabah 9'da Gazze'ye geçtiği ifade edildi.

Komuta, "Bu liman, tamamen insani nitelikte olan bir deniz koridoru yoluyla Gazze'deki Filistinli sivillere ek yardım ulaştırmaya yönelik olarak devam eden çok uluslu bir çabadır ve birçok ülke ve insani yardım kuruluşu tarafından bağışlanan yardım malzemelerini içerecektir" ifadeleri kullanıldı.

YARDIMLAR TAMAMEN DURDU

Ancak BM, kara yoluyla yapılan yakıt sevkiyatının tamamen durduğunu ve bunun, yardımın Gazze halkına ulaştırılmasını son derece zorlaştıracağını söyledi.

BM sözcüsü Farhan Haq, "Önemli derecede yakıta ihtiyacımız var" dedi. "Yardımın nasıl geldiği önemli değil, ister deniz yoluyla ister kara yoluyla olsun, yakıt olmadan yardım insanlara ulaşamayacak." açıklamasında bulundu.

500 TON İNSANİ YARDIM

ABD'li yetkililer, ilk sevkiyatın toplamının 500 ton kadar yardım olduğunu söyledi. ABD, sahilde çalışan gemilerin ve personelin nasıl korunacağı konusunda İsrail ile yakın koordinasyon içinde bulunuyor.

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USAID'in lojistik konusunda yardımcı olan İnsani Yardım Bürosu yönetici yardımcısı Sonali Korde, yardım gruplarının Gazze'de gıda dağıtmak için nasıl güvenli bir şekilde faaliyet göstereceği konusunda hâlâ soru işaretleri olduğunu söyledi.