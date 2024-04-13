ABD’den İran’a “Gemiyi derhal serbest bırakın” çağrısı

Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı yakınlarında İsrail bağlantılı bir gemiye el koymasına ABD tepki gösterdi.

İran'ın İsrail'e yönelik saldırı gerçekleştirmesi beklenirken, bugün Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı yakınlarında İsrail bağlantılı bir gemiye el koyması batılı ülkelerin tepkisine neden oldu.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, yaptığı açıklamada, İran'a çağrıda bulunarak, İsrailli milyarder iş adamı Eyal Ofer'in sahibi olduğu Zodiac Grubu'na ait Portekiz bandıralı "MSC Aries" adlı konteyner gemisini "derhal serbest bırakın" dedi.

Watson, "Provokasyon olmaksızın sivil bir gemiye el konulması uluslararası hukukun açık bir ihlali ve Devrim Muhafızları Ordusu tarafından gerçekleştirilen bir korsanlık eylemidir" ifadelerini kullandı.