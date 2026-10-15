ABD'den İran'a yeni yaptırım dalgası! 16 kişi ve 10 kuruluş listede

ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın uluslararası finans sistemine erişimini engellemeyi amaçlayan yaptırımlar kapsamında İran bağlantılı 16 kişi ve 10 kuruluşu listeye aldı. Yaptırım kararları kapsamında Irak merkezli IDB bankası da hedef alınırken, Küba merkezli BICSA bankasına da yaptırım uygulandı.

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ABD yönetimi, İran'ın uluslararası finans sistemine erişimini engellemeye yönelik yeni yaptırım kararlarını açıkladı. ABD Hazine Bakanlığı, İran bağlantılı 16 kişi ve 10 kuruluşu yaptırım listesine ekledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Ekonomik Dışlama Operasyonu” kapsamında İran'ın uluslararası finans sistemine erişmek için kullandığı öne sürülen finansal ağların hedef alındığı belirtildi. Yaptırım listesine alınan kuruluşlar arasında, İran'a finansal aracılık hizmetleri ve ABD dolarına erişim sağladığı belirtilen Irak merkezli International Development Bank for Investment and Finance (IDB) bankası da yer aldı.

Açıklamada, IDB'nin İran ekonomisinin finans sektöründe faaliyet göstermesi nedeniyle yaptırım kapsamına alındığı kaydedildi.

İRAN'IN GÖLGE BANKACILIK AĞLARI HEDEFTE

ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın petrol satışlarından elde ettiği gelirleri ülkeye geri aktarmak için kullandığı finansal ağların da hedef alındığını bildirdi. Açıklamada, Tahran yönetiminin ABD yaptırımları nedeniyle gelir elde etmek ve yurt dışına para transferi yapmak amacıyla farklı ülkelerde faaliyet gösteren gölge bankacılık ağlarından yararlandığı ifade edildi.

KÜBA MERKEZLİ BANKA DA YAPTIRIM LİSTESİNDE

ABD Dışişleri Bakanlığının da eş zamanlı olarak Küba merkezli Banco Internacional de Comercio S.A. (BICSA) bankasını yaptırım kapsamına aldığı belirtildi. Bankanın, Küba'nın finansal hizmetler sektöründe faaliyet göstermesi veya geçmişte bu sektörde faaliyet göstermiş olması gerekçesiyle listeye eklendiği aktarıldı.

Açıklamada, BICSA'nın en az 2022'den bu yana yaptırım uygulanan İran merkezli Karafarin Bank'a hizmet sağladığı bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan ABD Hazine Bakanlığına bağlı Mali Suçları Önleme Ağı (FinCEN), finans kuruluşlarına yönelik bir uyarı yayımladı. Uyarıda, İran rejiminin dini yardım ağlarının olası istismarına ilişkin şüpheli işlemlerin bildirilmesi istendi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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