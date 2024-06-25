ABD'den terör örgütü için çarpıcı itiraf! PKK/YPG çocukları kaçırmaya devam ediyor

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye açık destek sunan ABD'den çarpıcı itiraf geldi. ABD Dışişleri raporuna göre, Suriye'de PKK/YPG çocukları kaçırmaya devam ediyor.

Mehmetçiğin Irak ve Suriye'de darbe üstüne darbe indirdiği PKK/YPG'nin en büyük destekçisi olan ABD'den çarpıcı itiraf geldi. Teröristleri eğiten tonlarca silah yardım yapan, hatta hava savunma sistemi gönderen ABD, PKK/YPG'nin Suriye'de çocukları kaçırdığını açıkladı.

ABD'DEN PKK/YPG İTİRAFI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın katıldığı programla açıklanan 2024 İnsan Kaçakçılığı raporunda ABD'nin eğitip silahlandırdığı ve "SDG" adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin, çocukları zorla silahlı kadrosuna kattığı belirtildi.

Raporda, PKK/YPG terör örgütünün uzantıları da dahil olmak üzere Suriye hükümet güçleri, rejim yanlısı milisler ve "devlet dışı silahlı" grupların erkek ve kız çocuklarının çatışmalarda kullandığı kaydedildi.

BELGELENMİŞ OLDU

Böylelikle ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de Amerika tarafından desteklenen terör örgütü PKK/YPG'nin, çocukları silah altına aldığını kendi raporuyla belgelemiş oldu.

2023'TE 231 ÇOCUĞU ZORLA KADROSUNA KATTI

Birleşmiş Milletlerin (BM) 20 Haziran'da açıkladığı, 2023'e ilişkin "Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar" raporunda, Suriye'de "SDG" adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ve bağlı yapılanmaların 231 çocuğu zorla silahlı kadrosuna kattığı belirtilmişti.

PKK/YPG ve diğer yapılanmalarının, 2023'te 8 çocuğu öldürdüğü ya da sakat bıraktığı ifade edilen raporda, teröristlerin 31 okul ve hastaneyi silahlı faaliyetleri için dönüştürdüğü anlatılmıştı.