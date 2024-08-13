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Haberler > Dünya > ABD'den Türkiye'ye 'Orta Doğu' talebi: Gerilimi düşürmek için İran'a baskı yapın

ABD'den Türkiye'ye 'Orta Doğu' talebi: Gerilimi düşürmek için İran'a baskı yapın

Düzenleyen: / Kaynak: Reuters
- Güncelleme:
ABD&#039;den Türkiye&#039;ye &#039;Orta Doğu&#039; talebi: Gerilimi düşürmek için İran&#039;a baskı yapın

Dünya Haberleri  / Reuters

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Jeff Flake, ABD'nin Türkiye'den gerilimi düşürmek için İran'a baskı yapmasını istediğini söyledi.

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Jeff Flake, ABD'nin Türkiye ve İran'la ilişkileri olan diğer müttefiklerinden İran'ı Orta Doğu'daki gerilimi azaltmaya ikna etmelerini istediğini söyledi.

Büyükelçi Jeff Flake bu açıklamayı, Hamas ve Hizbullah'ın üst düzey üyelerinin öldürülmesinin ardından bölge İran ve müttefiklerinin olası saldırılarına hazırlanırken yaptı.

Flake, Türkiye'deki görevinin sonuna yaklaşırken İstanbul'da gazetecilerle yaptığı yuvarlak masa toplantısında "İran'la herhangi bir ilişkisi olan tüm müttefiklerimizden gerilimi düşürmeleri için baskı yapmalarını istiyoruz ve buna Türkiye de dahil" ifadelerini kullandı.

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Reuters
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