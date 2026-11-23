AB Komisyonu, Rus vatandaşlarına yönelik vize kısıtlamalarının sıkılaştırılmasının öncelikleri arasında olduğunu ve yeni tedbirler üzerinde çalışıldığını açıkladı.

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rus vatandaşlarına yönelik vize kısıtlamalarının sıkılaştırılmasının gündemdeki öncelikli konular arasında yer aldığını ve bu politikada herhangi bir değişiklik bulunmadığını açıkladı.

AB Komisyonu Sözcüsü Markus Lammert, günlük basın toplantısında gazetecilerin Rus vatandaşlarına yönelik vize uygulamalarına ilişkin sorularını cevapladı.

Rusya'nın 2022'de Ukrayna'ya saldırmasının ardından Rus vatandaşlarına vize verilmesinin sınırlandırılmasının Komisyonun öncelikleri arasına girdiğini belirten Lammert, bu yaklaşımın halen geçerliliğini koruduğunu ifade etti.

Lammert, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin mevcut ve eski mensuplarını kapsayan geniş çaplı vize yasağının Komisyonun önerisi doğrultusunda gündeme geldiğini hatırlatarak, yasağın hayata geçirilmesine yönelik tedbirler üzerinde çalışıldığını bildirdi.

AB'de vize uygulamalarına ilişkin kapsamlı bir reformun da gelecek yılın başlarında ele alınmasının planlandığını aktaran Lammert, bu konudaki çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

TÜRKLERE ZORLUK, RUSLARA KOLAYLIK

Avrupa Komisyonunun 2025 yılı verilerine göre, Türkiye'den yapılan Schengen vizesi başvurularının yüzde 14,59'u reddedilirken Rusya'da bu oran yüzde 6,38'de kaldı. Türkiye'den 1 milyon 268 bin 376 başvurunun 183 bin 196'sı, Rusya'dan yapılan 679 bin 425 başvurunun ise 42 bin 953'ü olumsuz sonuçlandı. Böylece Türkiye'deki ret oranı Rusya'nın yaklaşık 2,3 katına çıktı.

Ülke bazında bakıldığında Almanya, Türkiye'deki başvuruların yüzde 21,17'sini, Rusya'dakilerin ise yüzde 4,01'ini reddetti. Almanya'nın Türkiye'de verdiği 46 bin 8 ret kararı, 26 Schengen ülkesinin Rusya'da verdiği toplam ret sayısını da aştı. Öte yandan Türkiye'de reddedilen başvurular nedeniyle kaybedilen vize ücretlerinin yaklaşık 16,5 milyon avroya ulaştığı hesaplandı.

Rusya'ya yönelik vize kolaylığı anlaşması 2022'de askıya alınmış, Kasım 2025'te çok girişli Schengen vizelerine de kısıtlama getirilmişti. Türkiye ise AB ile 2013'te başlatılan vize serbestisi sürecindeki 72 kriterin 66'sını tamamlamasına rağmen henüz vizesiz seyahat hakkı elde edemedi.

DANİMARKA'DAN RUSYA'YA YÖNELİK YENİ ADIMLAR

AB'nin açıklaması, Danimarka'nın Rusya'ya yönelik diplomatik ve vize tedbirlerini sıkılaştırma kararlarının ardından geldi. Danimarka kamu yayın kuruluşu DR, 20 Kasım'da yayımladığı haberde, 25 Eylül'de Charlottenlund kentinde konser vermesi planlanan Ukraynalı rapçi Kyivstoner'e yönelik saldırı hazırlığının ortaya çıkarıldığını ileri sürdü.

Haberde, iki Danimarka vatandaşının Rus istihbarat servisinin talimatıyla rapçiye saldırmayı planladığı, şüphelilerin konser öncesinde yakalandığı ve araçlarında silah ele geçirildiği belirtildi.

Gelişmeler üzerine Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, Rusya'nın Kopenhag Büyükelçiliğinde görevli savunma ataşesinin sınır dışı edileceğini duyurdu.

Rasmussen ayrıca Rus vatandaşlarına yönelik vize kısıtlamaları getirileceğini ve Rusya ile bağlantılı gemilerin ülkeye kabul edilmemesine yönelik adımlar atılacağını açıkladı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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