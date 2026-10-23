Rusya ile Ukrayna arasında Oleşki şehriyle sınırlı ateşkes kararı alınırken, iki ülke arasında 540 esir asker takas edildi. Beyaz Saray, First Lady Melania Trump'ın girişimleriyle sağlandığını duyurduğu bölgesel ateşkesin 29 Ekim'de yürürlüğe gireceğini açıkladı. Anlaşmayla insani yardımların bölgeye ulaştırılması ve sivillerin güvenli koridordan tahliyesi hedefleniyor.

Kaydet a- | +A

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Rusya ve Ukrayna'nın Oleşki'deki tüm askeri faaliyetleri geçici olarak durdurmayı kabul ettiği belirtildi.

Ateşkes kapsamında insani yardımların bölgeye girişine imkan tanınması ve sivillerin belirlenen güvenli bir koridor üzerinden tahliyesine yönelik hazırlıkların yapılması amaçlanıyor. Bölgesel ateşkesin 29 Ekim'de yürürlüğe gireceği kaydedildi.

Beyaz Saray, ateşkesin sağlanmasında ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın başarılı olduğunu duyurdu. Anlaşmanın Oleşki şehriyle sınırlı olduğu belirtilirken, uygulamanın sahadaki sonuçlarına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Rusya ve Ukrayna anlaştı! Oleşki'de operasyonlar durduruldu

RUSYA VE UKRAYNA ARASINDA 540 ESİR ASKER TAKAS EDİLDİ

Ateşkes açıklamasının yanı sıra Rusya ile Ukrayna arasında esir takası gerçekleştirildi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'dan 270 Rus askerin teslim alındığını, karşılığında 270 Ukraynalı esir askerin serbest bırakıldığını bildirdi.

Rus askerlerinin Belarus'ta bulunduğu belirtilen açıklamada, askerlere gerekli psikolojik ve tıbbi yardımın sağlandığı ifade edildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, takas kapsamında 270 Ukraynalı askerin serbest bırakıldığını duyurdu.

Rusya ve Ukrayna anlaştı! Oleşki'de operasyonlar durduruldu

9 UKRAYNALI SİVİL DE SERBEST BIRAKILDI

Zelenskiy, asker takasına ek olarak 9 Ukraynalı sivilin de ülkeye getirildiğini açıkladı. Söz konusu kişilerden 5'inin daha önce ölü olarak kayıtlara geçtiğini belirten Zelenskiy, tüm esirlerin serbest bırakılması için çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

Ateşkesin sahada nasıl uygulanacağı ve daha geniş kapsamlı bir uzlaşmaya zemin hazırlayıp hazırlamayacağı ise henüz bilinmiyor.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala