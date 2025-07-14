AB’den 'Türkiye' çıkışı! "Bölgede istikrar sağlanacak"

Avrupa Birliği’nden dikkat çeken “Türkiye” çıkışı geldi! Brüksel’de Ermenistan’la yapılan kritik zirvede AB liderleri, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi ve bölgede istikrarın sağlanması için Erivan’a tam destek verdiklerini açıkladı.

Avrupa Birliği, Ermenistan’ın Türkiye ile ilişkileri normalleştirme ve Azerbaycan’la barış anlaşması çabalarını resmen destekledi. Brüksel’de yapılan kritik zirvede, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi.

"SİSMİK BİR AN"

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ermenistan’ın Azerbaycan ile üzerinde çalıştığı barış anlaşması taslağını “sismik bir an” olarak tanımladı. Von der Leyen, “On yıllardır süren düşmanlığı sona erdiriyor. Umarım anlaşma mümkün olan en kısa sürede imzalanabilir” dedi.

"TÜRKİYE İLE NORMALLEŞME ADIMLARINI DESTEKLİYORUZ"

Toplantıda Avrupa Birliği, Ermenistan’ın Türkiye ile diplomatik ilişkileri normalleştirme yönündeki adımlarını da destekledi. AB liderleri, Ermenistan’ın bölgesel istikrar için attığı bu adımları övdü ve sürecin güçlenmesini temenni ettiklerini vurguladı.

Brüksel’deki görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada, Avrupa Birliği liderleri Ermenistan’ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve demokratik reform sürecine tam desteklerini yineledi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise Erivan’ın AB ile yakınlaşma ve demokratikleşme yönündeki kararlılığını teyit etti.

VİZE SERBESTİSİ SÜRECİNDE İLERLEME VAR MI?

AB yetkilileri, Ermenistan vatandaşları için vize serbestisi konusunda son dönemde kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşıladı. Yeni çıkarılan yasalarla Ermenistan’ın Avrupa ile bütünleşme sürecinin güçlendiği belirtildi.

Toplantıda, Ermenistan’ın Karadeniz bağlantılı projeler dahil olmak üzere bölgesel altyapı ve ekonomik girişimlere entegrasyonu da gündeme geldi. AB liderleri, bu projelere destek sözü verdi.

2.5 MİLYAR AVRO YATIRIM TAAHHÜDÜ

Brüksel, Ermenistan’ın kalkınmasına yönelik mali ve teknik yardımların artırılacağını duyurdu. Global Gateway stratejisi kapsamında AB’nin Ermenistan’a yapacağı yatırımların 2.5 milyar Avro (2.9 milyar dolar) seviyesine ulaşması bekleniyor. Nisan ayında açıklanan 270 milyon Avroluk Dayanıklılık ve Büyüme Planı da AB fonlarını %50 oranında artırarak kilit sektörlerdeki reform ve yatırımları destekliyor.

BARIŞ KAVŞAĞI PROJESİNE DESTEK

Avrupa Birliği ayrıca Ermenistan’ın Türkiye ve Azerbaycan da dahil olmak üzere bölgedeki ticaret yollarını açmayı hedefleyen Barış Kavşağı altyapı ağı önerisini de desteklediğini vurguladı.