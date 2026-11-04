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AB'den yeni acil durum rehberi: Vatandaşlara 72 saatlik hazırlık çağrısı

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AB'den yeni acil durum rehberi: Vatandaşlara 72 saatlik hazırlık çağrısı
Başlık ResmiAB'den yeni acil durum rehberi: Vatandaşlara 72 saatlik hazırlık çağrısı

Avrupa Birliği Komisyonu, kriz ve acil durumlara karşı vatandaşların hazırlıklı olmasını amaçlayan yeni rehberini yayımladı.

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AB Komisyonu, vatandaşların kriz ve acil durumlara karşı hazırlıklı olması amacıyla yeni bir rehber yayımladı. Rehberde, olası bir kriz anında kamu yardımları ulaşana kadar vatandaşların ilk 3 gün boyunca temel ihtiyaçlarını kendilerinin karşılayabilecek şekilde hazırlık yapmaları tavsiye edildi.

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Avrupa'nın giderek daha sık karmaşık krizlerle karşı karşıya kaldığı belirtilerek, kıtanın dayanıklılığını artırmaya yönelik somut önlemlerin hayata geçirildiği bildirildi.

AB Komisyonu'nun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, Brüksel'de düzenlenen 9. Avrupa Sivil Koruma Forumu'nda yeni acil durum rehberini kamuoyuna tanıttı.

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İLK 3 GÜN İÇİN HAZIRLIK ÇAĞRISI

Rehberde, olası krizlerde kamu yardımları devreye girene kadar geçecek ilk 3 günlük süreçte vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için gerekli hazırlıkları yapmaları önerildi.

Acil durumlara hazırlık konusunun okul öncesi ve ilköğretim müfredatına dahil edilmesi, eğitimcilere yönelik bilgilendirme çalışmaları yürütülmesi de tavsiyeler arasında yer aldı.

Ayrıca engelli bireyleri de kapsayan daha erişilebilir ve bütüncül hazırlık önlemlerinin oluşturulması gerektiği vurgulandı.

AB HAZIRLIKLILIK GÜNÜ ÖNERİSİ

Rehberde, acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında yetkililerin vatandaşlara güvenilir bilgi ulaştırmasının sağlanması da öngörüldü.

Avrupa genelinde krizlere hazırlığın ortak bir öncelik haline getirilmesi amacıyla 2027 yılından itibaren her yıl 23 Ekim'in "AB Hazırlıklılık Günü" olarak belirlenmesi önerildi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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